Serena Enardu, arriva un duro commento di un concorrente del GF Vip: “È una buzzurra”; ecco cosa è successo.

Una settimana davvero turbolenta, quest’ultima nella casa del Grande Fratello Vip. L’ultima puntata serale del reality ha regalato tantissime emozioni e colpi di scena. Primo tra tutti, la discussione piuttosto accesa tra Pago e Serena Enardu. Colpa di alcuni likes che la Enardu ha lasciato alle foto del tentatore Alessandro Graziani proprio qualche giorno prima di entrare al GF Vip. Una lite dai toni forti, quella tra la coppia, che però dopo la puntata è riuscita a chiarirsi. In Casa, però, non sono mancati i commenti sull’accaduto. E più di un concorrente sembra trovarsi in disaccordo con Serena e con alcuni suoi atteggiamenti. La prima a discutere con la Enardu è stata Paola Di Benedetto, in una chiacchierata in camera dopo la diretta. Un nuovo, severo, giudizio arriva da Patrick Ray Pugliese. In giardino con Aristide, Andrea Denver e Antonio Zequila, Patrick si lascia andare ad alcuni commenti non proprio piacevoli nei confronti di Serena. Ecco le sue parole.

Non tutti hanno apprezzato l’entrata di Serena Enardu nella Casa del Grande Fratello Vip. Questo, ormai, è chiaro. Sul web sono in tanti a preferire che Pago si vivesse questa esperienza da solo, e anche la famiglia del cantante sembra essere di questo parere. Ma, nelle ultime ore, anche molti concorrenti nella Casa si sono schierati contro Serena. In particolare, in molti non hanno gradito l’atteggiamento della Enardu nella lite con Pago. A commentare la vicenda, qualche ora fa, è stato Patrick, che in una chiacchierata in giardino con alcuni coinquilini ha detto la sua. Lo storico gieffino ha premesso che Serena si è sempre mostrata gentile con lui e su questo non ha nulla da dire. Ma i suoi modi nei confronti di Pago non lo convincono: “Lei non mi sembra molto elegante quando parla. Parolacce, allusioni, frasi crudeli e taglienti. È proprio buzzurra. Con me è gentile, non ci voglio litigare, ma come tratta Pago...Io sarei come il fratello, se lei avesse trattato me così ciao proprio, ma addio!”. Parole forti quelle di Patrick, che non sembra aver apprezzato affatto la Enardu nell’ultima discussione con Pago.

Con ogni probabilità, nella puntata di venerdì sera, Alfonso Signorni farà ascoltare a Serena i tanti commenti dei suoi coinquilini degli ultimi giorni. Come reagirà la bellissima sarda? Non ci resta che attendere qualche giorno. Una cosa è certa: ne vedremo delle belle!