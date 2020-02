Avanti un altro, Miss Claudia ‘esplosiva’: scollatura in primo piano, i fan impazziscono per lo scatto pubblicato su Instagram dalla showgirl romana.

È una delle showgirl italiane più amate del momento. Ogni giorno incanta milioni di telespettatori grazie alla sua partecipazione al programma di Paolo Bonolis Avanti un altro. Parliamo proprio di lei, Claudia Ruggeri, per tutti semplicemente Miss Claudia. Nella seguitissima trasmissione di Canale 5, la showgirl ha il compito di introdurre le ‘stravaganti’ creature del suo ‘salottino’. Una serie di personaggi esilaranti, che rappresentano, insieme a lei, dei bonus per i concorrenti durante le domande. Ma, al di là delle dinamiche del gioco, Miss Claudia lascia tutti senza parole per un altro motivo: la sua straordinaria bellezza. Ogni volta che la romana fa il suo ingresso in studio, Bonolis fatica a tenere a bada il pubblico: sono tutti pazzi per la meravigliosa Claudia. Anche sui social! Basta dare un’occhiata al profilo Instagram della Ruggeri per scoprire la quantità di fan che amano la showgirl. E, proprio qualche ora fa, Miss Claudia ha pubblicato uno scatto che ha mandato in tilt i followers: la scollatura dell’abito è notevole, boom di likes per lei. Diamo un’occhiata al post che ha infiammato il web.

Miss Claudia di Avanti un altro fa impazzire i fan: scollatura mozzafiato su Instagram

Basta poco a Miss Claudia di Avanti un altro per fare impazzire i suoi fan. La meravigliosa showgirl ha una vera e propria schiera di sostenitori, che ogni giorno la seguono fedelmente nella divertentissima trasmissione di Bonolis e Laurenti. Ma non è solo sul piccolo schermo che la Ruggeri incanta i suoi fan. Questi ultimi, infatti, la seguono anche su Instagram, dove la Ruggeri ama postare foto e video delle sue giornate. Foto che molto spesso scatta proprio nello studio di Avanti un altro. Come quella apparsa sul suo profilo proprio qualche ora fa. Nello scatto, Miss Claudia indossa un abito caratterizzato da una scollatura mozzafiato. E manda un bacio ai suoi fan, che ricambiano con piacere! Una pioggia di likes e commenti ha invaso il post della showgirl. Commenti ricchi di complimenti per Claudia. Siete curiosi di vedere lo scatto? Ve lo mostriamo subito:

Eh si, ve lo avevamo detto! Miss Claudia ha letteralmente infiammato Instagram con il suo ultimo scatto. Bella, simpatica e sempre sorridente, la showgirl è uno dei segreti del successo di Avanti un altro. E voi, seguite le divertentissime puntate del quiz condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti?