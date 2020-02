San Valentino 2020: come “sopravvivere” se sei single

Come fare a sopravvivere alla festa degli innamorati se siete single: suggerimenti e trucchi per superare indenni San Valentino 2020.

Lo sappiamo la festa di San Valentino 2020 è alle porte e se non avete un compagno o un fidanzato, molto probabilmente vi starete chiedendo come sopravvivere a questa giornata. Facebook sarà invaso da ondate di cuoricini e dediche d’amore. Instagram ricoperto di foto romantiche. E voi? Voi che non siete impegnati e, onestamente di questa festa ne fareste anche volentieri a meno? Come fare a sopravvivere? Basta avere un po’ di calma, sangue freddo e seguire questi simpatici trick!

Consigli per superare San Valentino 2020 se siete single: i trucchi in ufficio

Come prima cosa per sopravvivere da single a San Valentino 2020 dovreste prendervi una giornata di ferie. Se siete costretti ad andare in ufficio portatevi le cuffie, qualora il vostro lavoro lo permetta, e mettetevele tutto il giorno cercando di concentrarvi sul lavoro e non su cosa succede attorno a voi. Niente sguardi al vicino di scrivania che millanta serate bollenti in arrivo. Nessuna attenzione alla vostra collega che ha ricevuto un mega mazzo di fiori dal suo fidanzato. Niente. Testa bassa e lavorare. Se invece potete stare a casa, tanto meglio! Regalatevi una giornata per voi, magari con un bel massaggio, oppure qualche maschera facciale. Insomma, amate voi stessi e basta!

San Valentino 2020 sui social: come evitare di stare male se siete single

Occhio poi ai social. Lo abbiamo detto sono la vetrina dove, maggiormente in questa festa, gli innamorati sciorinano davanti a tutti il loro amore. Frasi, foto, post, gif… di tutto e di più. Il modo migliore per sopravvivere a tutto questo? Ignorare i social. Prendetevi una giornata di detox anche da questi mezzi di comunicazione che tanto non fa mai male. Cercando infatti di isolarvi da questi messaggi che arrivano riuscirete a sopravvivere con tranquillità e poi ricordate una cosa. Non è detto che ciò che vedete online corrisponda poi alla verità. Le coppie che vedete felici sullo schermo potrebbe essere che abbiano appena finito di litigare o che siano anche molto meno felici di voi.

Non dovete proprio farvi ingannare, la verità non è ciò che appare sui social, ma ciò che succede nelle singole case e nell’intimità di una coppia noi non ci siamo.