Sanremo 2021, Fiorello alla conduzione? Le sue parole non lasciano dubbi

Sanremo 2021, Fiorello nuovamente alla conduzione del prossimo Festival? Le parole dello showman non lasciano spazio a dubbi

Questo Sanremo 2020, oltre ad essere la 70 esima edizione di questa splendida tradizione italiana, ma è stato anche il Festival dei record. Ebbene si, è stato definito il miglior Festival dell’ultimo decennio, battendo per share i Festival degli ultimi 15 anni e per durata delle puntate, tutti i Festival dal 1988 ai giorni nostri. Insomma, un vero e proprio successo, che oltre alla musica ha visto come protagonisti indiscussi i 24 cantanti big in gara e i conduttori… Amadeus e Rosario Fiorello. Il conduttore de ‘I soliti Ignoti’, ha condotto per la prima volta il Festival, facendo inizialmente storcere il naso a molti, ma con l’inizio della competizione non vi è stato alcun dubbio sulla bravura e sulla qualità che l’uomo ha portato sul palco dell’Ariston. Amadeus è stato affiancato per tutte e cinque le serate dall’amico di sempre, Rosario Fiorello, i due che abitano anche nello stesso quartiere Romano, hanno un rapporto non solo lavorativo, ma soprattutto di amicizia, che va avanti ormai da moltissimi anni e questo ha reso la loro conduzione ancor più speciale. La complicità e il feeling tra i due artisti è stata evidente sin da subito ed è stata molto apprezzata dai telespettatori, che hanno seguito con interesse e divertimento i loro sketch comici, studiati e improvvisati. Per il prossimo Sanremo il nome di Fiorello è balzato nuovamente agli occhi, ma la risposta dello showman non ha lasciato dubbi!

Sanremo 2021, Fiorello alla conduzione del prossimo Festival? Le sue parole

Grande protagonista di questo Festival di Sanremo è stato Rosario Fiorello che con i suoi sketch comici ha intrattenuto il pubblico durante le 5 serate della competizione. Ovviamente, ora che il Festival è giunto al termine, si iniziano a pensare ai possibili nomi alla conduzione della prossima edizione. Non a caso si è pensato allo showman, che ci ha tenuto a chiarire come la pensa al riguardo. Rosario ha infatti spiegato la sua posizione in merito, durante un’intervista a Repubblica, a cui ha dichiarato: “Ho fatto di tutto: sono uscito come prete, come De Filippi, come coniglio e De Filippi insieme, ho inseguito Morgan che inseguiva Bugo che inseguiva Morgan. Un festival irripetibile. Anche se lo facessimo di nuovo io e Amadeus, replicare le stesse sensazioni sarebbe impossibile”.

Lo showman ha quindi spiegato di non essere propenso a replicare l’esperienza appena vissuta, ma di non escludere la sua partecipazione al Festival sotto altre vesti.