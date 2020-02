Nella puntata registrata oggi di Uomini e Donne c’è stato un colpo di scena inaspettato: Alfonso Signorini è stato presente in studio per scoprire retroscena su Serena e Alessandro. Ecco cosa è successo.

Oggi 13 febbraio 2020 è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, trono Classico. C’è stato un colpo di scena che ha lasciato il pubblico presente senza parole. In studio è entrato Alfonso Signorini! Il conduttore del Grande Fratello VIP ha bisogno di scoprire la verità su Serena Enardu e Alessandro Graziani: ricordiamo che nell’ultima puntata andata in onda del reality, Pago ha scoperto, tramite il fratello, un like sospetto dell’ex tronista sotto a vari post del corteggiatore, colui che ha messo in crisi la loro storia. Signorini ha così fatto il suo ingresso nel programma di Maria De Filippi per interrogare proprio lui: Graziani è attualmente corteggiatore di entrambe le troniste, Sara e Giovanna. Ecco cosa è accaduto, come riporta vicolodellenews.it.

Uomini e Donne Anticipazioni, Signorini irrompe in studio: il retroscena su Serena e Alessandro

Alfonso Signorini ha fatto irruzione nella puntata di Uomini e Donne registrata oggi, 13 febbraio. Il conduttore del Grande Fratello VIP è entrato nello studio di Maria De Filippi per interrogare Alessandro Graziani: l’attuale corteggiatore di Sara e Giovanna è colui che ha fatto traballare in Temptation Island VIP la coppia composta da Serena Enardu e Pago. I due, oggi nella casa del GF VIP, lunedì in diretta sono stati protagonisti di una lite proprio per un like dell’ex tronista messo al suo ex tentatore.

Vicolodellenews.it fa sapere che il conduttore e direttore del settimanale Chi ha chiesto ad Alessandro se tra lui e Serena c’è stato qualcosa: lui ha chiesto di fare la stessa domanda a lei ed ha ammesso di esser stato predisposto ad una conoscenza più approfondita ma le cose non sono andate. Poco dopo Tina ha testimoniato il fatto che alcune sue amiche hanno visto i due insieme a Cagliari: hanno passato un weekend insieme a settembre. Questo dimostra che in realtà dopo Temptation Island VIP i due si sono incontrati! Lorenzo Riccardi ha poi fatto dell’ironia sul fatto che potessero esser stati a letto insieme: Alessandro è rimasto in silenzio. Queste sono le anticipazioni della puntata rese pubbliche dal portale vicolodellenews.