Serena Enardu, la domanda ‘piccante’ al GF Vip: “Hai messo like alle mie foto in intimo?”, ecco a chi era riferita.

Il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip ha decisamente smosso le acque. Parliamo di Serena Enardu, che è approdata nel reality più spiato d’Italia per raggiungere e riconquistare il suo Pago. Missione compiuta, a quanto pare, nonostante il burrascoso litigio durante l’ultima diretta. La bellissima sarda, però, potrebbe lasciare la Casa già tra qualche giorno. Serena, infatti, è in nomination con Licia Nunez: una delle due sarà eliminata definitivamente durante la puntata di venerdì. E, proprio le due nominate sono state protagoniste di un siparietto che non è passato inosservato. Serena chiede a Licia se ha mai messo ‘mi piace’ alle sue foto in intimo, ironizzando sulla discussione per i suoi likes al tentatore Alessandro. La risposta di Licia è tutta da ascoltare! Ecco cosa è successo durante una chiacchiera in cucina tra le due nominate.

Serena Enardu e Licia Nunez: la domanda ‘piccante’ al GF Vip, come la prenderà Pago?

Serena Enardu e Licia Nunez sono le due nominate di questa settimana. Una delle due concorrenti abbandonerà definitivamente il Grande Fratello Vip nella prossima puntata, in onda venerdì sera. Ma in attesa di scoprire il verdetto finale, le due concorrenti si godono i loro possibili ultimi giorni nella Casa più famosa della tv. E, in una chiacchierata in cucina, spuntano alcune domande particolarmente ‘bollenti’. Ironizzando sulla questione ‘likes’, per la quale ha litigato con Pago qualche giorno fa, Serena chiede a Licia se ha mai messo ‘mi piace’ alle sue foto. “Si, è possibile. Cento ne ho messi! Tutti a te li ho messi.”, risponde la Nunez sorridendo. E Serena continua:” Allora Licia, hai messo likes alle foto di Serena in intimo! Quindi cosa hai pensato? Devi raccontarci i tuoi pensieri impuri adesso”. E la risposta di Licia non è passata inosservata: “No, dopo Pago mi nomina tutte le settimane!”. Un siparietto esilarante, tra le due concorrenti in nomination. Ecco uno screen del momento delle confessioni ‘bollenti’:

Uno scambio di battute in amicizia, quello tra Licia e Serena. Ma come la prenderà Pago? Il cantante, infatti, non ha nascosto la sua gelosia nei confronti della Nunez, rivelando di non gradire particolarmente la vicinanza dell’attrice alla sua amata Serena. Nuova discussione in arrivo? Non ci resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello Vip! Appuntamento a venerdì sera su Canale 5!