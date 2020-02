Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico: scoppia la lite in studio tra due tronisti; ecco cosa è successo.

Oggi, 13 febbraio 2020, si è registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E, stando a quanto riportano le prime anticipazioni sul web, ne vedremo delle belle! Secondo le anticipazioni de Il vicolo delle news, quella registrata oggi è stata una puntata ricca di colpi di scena. Primo tra tutti, la presenza inaspettata in studio di Alfonso Signorini: il conduttore del Gf Vip ha voluto indagare in prima persona sul rapporto tra l’ex tentatore Alessadro Graziani, attuale corteggiatore, e Serena Enardu. E, a quanto pare, sono venuti fuori retroscena ‘scottanti’! Ma non è tutto: durante la registrazione è scoppiata anche una discussione tra due dei quattro tronisti. Si tratta di Daniele Dal Moro e Giovanna Abate, ex corteggiatrice di Giulio Raselli e nuova tronista. Scopriamo cosa è accaduto.

È una puntata davvero scoppiettante quella di Uomini e Donne registrata oggi. Il Trono Classico entra sempre più nel vivo e, tra i vari colpi di scena della puntata, non è mancata una lite tra tronisti. Proprio così! A scontrarsi, stando alle anticipazioni de Il Vicolo delle News, sono stati Daniele e Giovanna, entrambi sedutisi sul trono da poco. Il motivo della lite? L’atteggiamento di Daniele, definito da Rosi del pubblico ‘arrogante e cattivo verso le ragazze’. Un’opinione appoggiata da Giovanna, che esprime il suo disappunto sui modi di fare del tronista. Ma quest’ultimo non la prende affatto bene, le dà della pesante e la invita a tacere e a pensare al suo percorso. Insomma, scintille in studio nella prossima puntata del Trono Classico!

Una puntata davvero imperdibile, quella registrata oggi. Una puntata in cui erano presenti anche Giulio Raselli e la sua scelta Giulia: l’ex tronista ha colto l’occasione per scusarsi con Giovanna per il modo in cui le ha parlato il giorno della scelta. Non ci resta che attendere il giorno della messa in onda: il Trono Classico promette fuoco e fiamme!