Vittorio Feltri, ospite a CR4 – La Repubblica delle Donne, ha svelato un retroscena inedito su Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di “CR4 – La Repubblica delle Donne“, l’irriverente programma condotto da Piero Chiambretti. In studio tantissimi ospiti, tra cui il direttore di Libero Feltri. Il giornalista ha parlato della sua amicizia con Trussardi, ricco imprenditore e marito della Hunziker. Feltri ha raccontato anche un clamoroso retroscena legato alla conoscenza dell’imprenditore con la conduttrice di Striscia la Notizia e All Together Now.

Nella puntata di ieri sera di CR4 – La Repubblica delle Donne, Feltri ha raccontato un retroscena clamoroso legato alla storia d’amore tra Trussardi e Michelle. Il direttore di Libero è amico dell’imprenditore e proprietario del noto marchio di moda e una sera, a ristorante, ha presentato la conduttrice al suo amico. I due si sono poi scambiati il numero di cellulare ed hanno iniziato a inviarsi messaggi. Feltri, lasciando tutti a bocca aperta, ha dichiarato: “I primi messaggini alla Hunziker li ho scritti io. Ovviamente non erano espliciti ma molto delicati, hanno colto nel segno“. Chi l’avrebbe mai immaginato che Feltri fosse stato il Cyrano della coppia Trussardi-Hunziker. I due si sono piaciuti e innamorati grazie alla mano del direttore di Libero. Feltri, che a volte appare abbastanza arrogante durante le sue ospitate in televisione, mostra di avere anche un lato ‘umano’ e soprattutto romantico.

Grazie alla fantasia del giornalista è nata una straordinaria storia d’amore. La Hunziker e Trussardi solo legati sentimentalmente dal 2011 e si sono sposati il 10 ottobre 2014 al Palazzo della Ragione di Bergamo. La coppia ha avuto anche due splendidi figli: la prima, Sole, nata un anno esatto prima di convolare a nozze; la seconda, Celeste, nata l’8 marzo 2015.