Vladimir Luxuria contro Pago: parole durissime per il concorrente del GF Vip; scopriamo cosa è successo.

Non è una settimana facile questa per Pago. Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, in onda lunedì sera, il cantante è stato protagonista di una lite molto accesa con la sua compagna Serena. Colpa di alcuni likes che la Enardu ha lasciato al tenatore Alessadro Graziani proprio qualche giorno prima di entrare al GF Vip. Dopo un po’, però, tutto è stato chiarito, ma Pago ha rivelato a Serena di essere geloso anche di un concorrente nella Casa: si tratta di Licia Nunez. L’omosessualità dell’attrice ‘preoccupa’ Pago, che non vorrebbe vedere Licia troppo vicina alla sua Serena. Ma le sue frasi non sono piaciute proprio a tutti. In molti, fuori dalla casa, hanno commentato negativamente l’uscita di Pago: tra questi anche la fidanzata della Nunez. Nelle ultime ore, anche Vladimir Luxuria ha detto la sua sull’argomento. E non è stata molto leggera con Pago. Ecco le sue parole.

Vladimir Luxuria contro Pago: “Pregiudizio e ignoranza”

La gelosia di Pago nei confronti di Licia Nunez ha scatenato non poche polemiche fuori dalla Casa del GF Vip. Alcune frasi del cantante non sono piaciute a tutti: in molti hanno trovato fuori le esternazioni di Pago, preoccupato della vicinanza tra Serena e Licia poiché quest’ultima è omosessuale. A scagliarsi pubblicamente contro il concorrente del Gf Vip ci ha pensato anche Vladimir Luxuria, che con un tweet ha espresso la sua opinione. Ecco le sue parole:

“Nessuna gelosia può giustificare tanto pregiudizio e ignoranza”. Un commento duro, quello di Vladimir Luxuria, che non sembra aver affatto gradito le parole di Pago all’interno del GF Vip. Alfonso Signorini informerà il concorrente sulla nuova bufera nata sul web? Non ci resta che attendere la nuova puntata del Grande Fratello Vip!