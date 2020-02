Alessia Marcuzzi, ripresa durante un servizio fotografico molto particolare… la conduttrice posa con una borsa sul lato b da urlo che infiamma il web

Alessia Marcuzzi è certamente una delle showgirl più amate e seguite dal pubblico Italiano. Storico volto de ‘Le Iene’ e ‘L’Isola dei Famosi’, si è fatta spazio nel cuore degli italiani, non solo con la sua estrema bellezza, ma anche grazie al suo talento e la sua bravure nella conduzione. Quindi non solo bella, ma soprattutto brava. Un concetto che molto spesso gli haters dimenticano, prendendola di mira sui social. Ma se ci sono haters che la prendono di mira, ci sono anche tantissimi sostenitori che sotto le foto la riempiono di complimenti e avances. Bisogna dire anche che la Marcuzzi è seguitissima sui social network, che spesso usa per promuovere anche i prodotti della sua linea di moda ‘La Pinella’. Proprio questo pomeriggio la donna ha pubblicato alcuni video del backstage del servizio fotografico in cui promuoveva un brand di borse e i commenti non sono certamente mancati, anzi! Instagram è letteralmente andato in tilt.

Alessia Marcuzzi, ripresa durante un servizio fotografico: il lato b e le gambe da urlo fanno impazzire il web

Alessia Marcuzzi poco fa ha postato sul suo profilo Instagram Ufficiale una serie di video backstage del servizio fotografico che ha scattato per la promozione di una linea di borse. Le pose della modella e conduttrice erano davvero piccanti, tanto da far infiammare il web. Nel primo video appare in una posa decisamente provocante con una delle borse in bilico sul suo lato B. In tutti i video indossa dei mini completini che lasciano davvero poco spazio all’immaginazione e mettono in risalto tutte le sue curve. Un look sbarazzino e le scarpe col tacco vertiginoso, incorniciano una serie di pose davvero impeccabili. Nel secondo video le vere protagoniste sono le gambe chilometriche della donna, che con un’abbronzatura dorata risaltano in modo eccezionale, il tutto accompagnato da un completino leopardato.

Nessuno dei look della Marcuzzi è passato inosservato ai follower, che hanno tempestato il post non solo di like, ma anche di commenti d’apprezzamento. Non ci resta quindi che lasciarvi QUI il link per poter vedere con i vostri occhi i video della Showgirl e invitarvi a dare uno sguardo anche alle altre sue foto!