GF Vip, Alfonso Signorini svela tutto senza freni: ecco il vero motivo per cui Serena Enardu è entrata nella casa come concorrente, le sue parole spiazzano.

La quarta edizione del Grande Fratello Vip ha senza dubbio due protagonisti principali. Stiamo parlando di Pago e Serena Enardu. Il cantante è entrato nella casa da solo, dopo essersi lasciato con la sua compagna a Temptation Island Vip, ma lei lo ha raggiunto per chiedergli scusa e provare a tornare con lui. Se inizialmente Pago era piuttosto restìo a un ravvicinamento, successivamente si è lasciato trasportare dai sentimenti. Ma andiamo con ordine. Serena è entrata la prima volta in casa durante la seconda puntata del GF e ha avuto un primo chiarimento con Pago. Alfonso Signorini ha aperto un televoto per chiedere al pubblico se volesse far rimanere Serena in casa per una settimana, ma la gente ha deciso di farla uscire, e anche Pago sembrava più contento così, perché voleva vivere quest’esperienza da solo per capire bene i suoi sentimenti. Qualche settimana dopo, però, Serena è tornata, stavolta come nuova concorrente ufficiale del reality, e Pago si è subito lasciato andare. I due sono tornati insieme e stanno affrontando i loro problemi nella casa, infatti non mancano momenti di tensione, com’è successo anche durante l’ultima diretta, quando è entrato in casa il fratello di Pago, Pedro. Ora, però, Alfonso Signorini ha deciso di fare chiarezza, svelando al pubblico il vero motivo per cui Serena è entrata nella casa come concorrente: ecco le sue parole.

Alfonso Signorini senza freni su Serena: ecco perché è entrata nella casa, il conduttore svela tutto

Alfonso Signorini è il conduttore di questo GF Vip e sta seguendo molto da vicino le vicende dei suoi concorrenti, in particolare quella tra Serena e Pago, che sta appassionando il pubblico. Nell’ultimo numero di ‘Chi’, rivista di cui è il direttore, il giornalista ha risposto alla domanda di una lettrice che chiedeva il motivo per cui Serena fosse entrata nella casa nonostante l’esito del televoto di qualche settimana prima. Signorini ha spiegato che è stato Pago a richiedere la presenza della sua fidanzata, perché aveva bisogno di chiarire con lei alcune cose e voleva farlo subito. “Certe storie andrebbero risolte in casa propria, forse, ma quando i problemi nascono sotto le telecamere, viene naturale risolverli davanti a tutti. Ognuno ragiona con la sua testa”, ha scritto Alfonso, spiegando quindi che è stato lo stesso Pago a sentire il bisogno di avere Serena in casa.

Con queste parole, Alfonso Signorini ha risposto alla domanda che gran parte del pubblico si poneva da qualche settimana. Serena, intanto, è finita in nomination nell’ultima puntata e ora rischia di uscire definitivamente dalla casa.