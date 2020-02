Arisa potrebbe essere la prima naufraga dell’Isola dei Famosi 2020?

Isola dei Famosi o Ballando con le Stelle? Arisa contesa tra Rai e Mediaset.

Circolano molti rumors ultimamente attorno all’inizio di due importanti programmi televisivi del palinsesto RAI e Mediaset. Pare, sempre secondo alcune informazioni e voci di corridoio, che la cantante Arisa sia contesa tra L’Isola dei Famosi e Ballando con le Stelle. Arisa è un personaggio molto amato. La sua spontaneità è entrata nel cuore di tutti gli italiani che la seguono ogni giorno sui social e che accompagnano ogni sua apparizione in televisione con molta curiosità. Del resto, non si sa mai cosa potrebbe accadere con lei. Essendo così genuina, oltre che dotata di una voce pazzesca, l’allegria e le gag si sprecano.

Arisa sarà la prima naufraga o andrà da Milly Carlucci

Abbiamo visto da poco Arisa nel programma Il Cantante Mascherato condotto da Milly Carlucci. È stata però riconosciuta quasi subito perché la sua voce è veramente inconfondibile. Ora i fan però sono curiosi. Quali saranno i prossimi piani per la cantante? Sarà protagonista dell’Isola dei Famosi o sarà membro del cast di Ballando con le Stelle? Come riporta il settimanale Chi, attualmente gli autore del programma di Mediaset pare che abbiano contattato Rosalba per farla naufragare, ma sempre attendendoci ai rumors molto probabilmente la cantante non accetterà. Nonostante l’offerta economica sia stata piuttosto generosa. Allo stesso tempo però anche la RAI si sta dando da fare per avere Arisa nel cast di un altro programma di punta come Ballando con le Stelle. La nuova edizione del programma arriverà a breve e la stessa Milly Carlucci vorrebbe fortemente Arisa nel cast degli aspiranti ballerini. In ogni caso però Arisa ancora non ha accettato nulla e si sta tenendo un po’ in disparte.

Quali saranno le sue intenzioni non si sa, ancora non è dato saperlo, ma sicuramente a breve dovremmo sapere qualcosa di più. I cast dei due programmi, infatti, dovrebbero essere creati e formati il prima possibile per dare il via ai due programmi. Dove vedremo Arisa? Nei panni di una naufraga o di una aspirante ballerina?