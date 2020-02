In quest’ultima foto per San Valentino, Baby K si lascia immortalare completamente senza vestiti: lo scatto mostra ‘troppo’ ed Instagram va in tilt.

È una delle voci più amate ed apprezzate del nostro panorama musicale, Baby K. Autrice di numerosi singoli di successi, la giovane cantante detiene un successo davvero smisurato. Non soltanto per la sua voce e le sue abilità da rapper, ma anche per la sua sconfinata bellezza. Nonostante la sua età non più ‘giovane’, Baby K vanta di un fascino più unico che raro. E lo testimoniano, non a caso, i numerosi scatti fotografici presenti sul suo canale social ufficiale. L’ultimo, ad esempio, è stato condiviso qualche ora fa. Quando, in occasione di San Valentino, la cantante ha voluto incantare tutti i suoi followers con una foto davvero mozzafiato. Di che cosa parliamo? Ovviamente, vi sveleremo ogni minimo dettaglio. Vi anticipiamo solo che, in suddetto scatto, Claudia, questo il suo vero nome, si lascia immortalare completamente senza vestiti. Bando alle ciance, guardiamo più da vicino.

Baby K senza vestiti su Instagram: Instagram diventa ‘rovente’

Vanta di una carriera costellata di successi, Baby K. A partire da ‘Voglio ballare con te’. Fino a ‘Da zero a cento’ e Roma Bangkok’. Eppure, la giovane cantante detiene un seguito fantastico anche per la sua innata e particolare bellezza. Di cui, come dicevamo precedentemente, ne ha dato ampio sfoggio su Instagram. Già in diverse occasioni, la rapper ha saputo catturare l’attenzione su di se condividendo, sul suo canale social ufficiale, delle foto davvero spettacolari. L’ultima risale a qualche ora fa. Quando, in occasione della feste degli innamorati, ha voluto condividere uno scatto letteralmente provocatorio. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Da come si può chiaramente vedere dall’immagine social riproposta in alto, Baby K si lascia immortalare senza vestiti. Certo, nulla di scandaloso. Perché, da come mostrato, Claudia si mostra completamente in intimo. Lasciando intravedere, così, un po’ troppo. Inutile a dirvi, ovviamente, che la foto ha boom di likes. In un batter baleno, infatti, la cantante ha ricevuto più di 30 mila ‘mi piace’. Dei numeri davvero pazzeschi, insomma. Ma che, data la sua smisurata bellezza, sono più che comprensibili, no?