In quest’ultima foto, Cecilia Rodriguez si lascia immortalare mentre esce dall’acqua con indosso un costume scollato ed aderente, ma quel dettaglio..

Come raccontato in diversi nostri articoli, la nuova collezione di Me Fui è finalmente online. Qualche giorno fa, le sorelle Rodriguez hanno dato l’annuncio ufficiale su Instagram. E, da quel momento, non perdono occasione di poter mostrare il frutto del lavoro. Qualche giorno fa, Belen ha condiviso un’incredibile scatto a bordo piscina. Qualche ora fa, invece, è stato il ‘turno’ di Cecilia Rodriguez a rendere noto un articolo della loro collezione. Si lascia immortalare mentre esce dall’acqua con indosso un costume scollato e super aderente, la giovane argentina. Tuttavia, a catturare l’attenzione è un unico dettaglio. Lo testimoniano, non a caso, i numerosi commenti giunti a corredo dello scatto. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Cecilia Rodriguez, costume aderente e scollato: il dettaglio che non sfugge

Splendida come sempre, Cecilia Rodriguez in quest’ultimo scatto sul suo canale social ufficiale. Come raccontato in diversi nostri articoli, la giovane argentina è solita condividere degli scatti fotografici davvero pazzeschi. Quest’ultimo, condiviso tra l’altro qualche ora fa, ne rientra alla grande. Si lascia immortalare mentre esce dall’acqua con indosso un delizioso costume di colore rosa, la sorella minore di Belen Rodriguez. Diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Da come si può chiaramente vedere in suddetto scatto fotografico, Cecilia si lascia immortalare con indosso un costume super aderente e scollato. Che, com’è giusto che sia, mette in evidenza la sua smisurata bellezza. Tuttavia, a catturare l’attenzione è unico dettaglio. Lo testimoniano, come dicevamo precedentemente, i numerosi commenti al riguardo giunti a corredo dello scatto. Di che cosa parliamo? Ecco i dettagli:

Insomma, il bikini disegnato dalle sorelle Rodriguez sembra essere piaciuto davvero tantissimo. In effetti, non si può dire affatto nulla in contrario. Il costume, così come l’argentina, è davvero favoloso. A voi, invece, ha conquistato?