A Sanremo 2020 Fiorello ha imitato Maria De Filippi: ha commentato l’episodio divertente Maurizio Costanzo, marito della conduttrice, ed ha svelato un retroscena inedito. Ecco di che si tratta.

Sanremo 2020 ha avuto un enorme successo: la settantesima edizione del Festival ha avuto un boom di ascolti. Il conduttore e direttore artistico Amadeus ha fatto un ottimo lavoro: accompagnato da Rosario Fiorello e le sue splendide veline hanno portato a termine uno show davvero indimenticabile. In Sanremo 2020 ci sono state esibizioni e colpi di scena che hanno lasciato il segno al pubblico di Rai Uno: ricordiamo tutti l’emozione di Tiziano Ferro, il ‘twerk’ di Elettra Lamborghini o lo spogliarello di Achille Lauro durante la sua esibizione sul palco dell’Ariston. Ad aprire ogni puntata anche Fiorello è stato indimenticabile: in una delle serate ha fatto la sua entrata sul palco di Sanremo facendo l’imitazione di Maria De Filippi. A distanza di giorni è intervenuto Maurizio Costanzo, marito della conduttrice Mediaset, il quale ha commentato e svelato un retroscena inedito.

Fiorello imita Maria De Filippi a Sanremo 2020: Maurizio Costanzo commenta, spunta il retroscena

Ospite di Un giorno da pecora, programma condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro su Rai Radio 1, Maurizio Costanzo che ha parlato dell’imitazione di Rosario Fiorello sul palco dell’Ariston. Colui che ha affiancato Amadeus nel Festival di Sanremo ha imitato in una delle serata la famosa conduttrice Mediaset, Maria De Filippi.

Il marito del famoso volto televisivo, Maurizio Costanzo, ha raccontato in radio che la De Filippi aveva sentito per telefono Fiorello la mattina della diretta: il conduttore Rai aveva avvisato la donna dell’imitazione e della chiamata. “Certo che ho visto la scena. E’ stato bravissimo, loro si erano sentiti la mattina, le aveva solo detto che avrebbe fatto la sua eliminazione. Maria era all’estero, io ero a casa da solo e l’ho vista in tv” sono le parole del conduttore di Maurizio Costanzo show.