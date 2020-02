Frasi di auguri San Valentino 2020: citazioni d’amore, aforismi e tutto quello che vi serve per un sms o un messaggio su Whatsapp che resta nel cuore.

Oggi, 14 febbraio, si festeggia San Valentino 2020. La festa degli innamorati viene celebrata in tutto il mondo, gli innamorati si scambiano regali e auguri, ma non solo. Chi si ama ha voglia di esprimere i proprio sentimenti al meglio, magari con un bel messaggio su Whatsapp, una lettera o un mail. Spesso però le parole sembrano sfuggirci di bocca non appena le pronunciamo. Oppure abbiamo in mente un concetto bellissimo, ma che poi non riusciamo a mettere nero su bianco. Cosa fare allora? Rinunciare oppure affidarsi a chi le parole le sa usare molto meglio di noi?

San Valentino: le frasi più belle

Se state cercando delle frasi per San Valentino 2020 che siano romantiche, ma anche abbastanza originali dovrete fare una ricerca approfondita sul web. Noi vi abbiamo risparmiato un po’ di lavoro e abbiamo trovato per voi degli aforismi romantici, delle frasi di grandi poeti e autori che hanno raccontato l’amore e i sentimenti meglio di quanto non avremmo saputo fare da soli.

Auguri San Valentino 2020: le frasi più originali

Cominciamo subito con dei messaggi che abbiamo creato per voi:

Il mio amore non è spiegabile a parole. Posso solo dirti che mi illumini la strada quando mi sento perso. Mi indichi il modo migliore per trovare sempre il buono in ciò che mi accade. Se in grado di contenere e far sparire le mie paure. Sei il mio tutto.

Se dovessi descrivere cosa provo per te non basterebbe un libro. Sei l’amore. Quello con la A maiuscola. Quello che mi fa battere il cuore ogni giorno e che, quando mi sveglio e ti vedo accanto a me, mi fa sentire vivo.

Quando mi giro nel letto e sento il tuo respiro addormentato e beato tra le mie braccia capisco che se questo non è il Paradiso ci assomiglia moltissimo.

Aforismi e frasi d’amore per San Valentino

Se preferite invece frasi di poeti e grandi autori ecco qualche idea per voi:

Se non ricordi che amore t’abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato. William Shakespeare

Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione. Antoine de Saint-Exupery