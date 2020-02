Gf Vip, anticipazioni della puntata di questa sera di venerdì 14 Febbraio: in arrivo nuove e scottanti rivelazioni su Serena Enardu.

Seconda appuntamento della settimana con il Grande Fratello Vip. Che, così come la scorsa puntata, sarà davvero imperdibile. Oggi, venerdì 14 Febbraio, è San Valentino. E, per rimanere in tema, Alfonso Signorini ha pensato ad una puntata interamente dedicata all’amore. Inutile dirvi che, com’è giusto che sia, verrà posta maggiore attenzione, quindi, sulle ‘coppie’ della casa. A partire, quindi, da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Ponendo attenzione, soprattutto, sulla crisi che, qualche ora, l’ex moglie di Francesco Sarcina ha accusato. Fino a Serena Enardu e Pago. Nella scorsa puntata, come sappiamo, tra i due c’è stato un furioso litigio che, però, a quanto pare sembra essere rientrato. Cosa accadrà nella puntata di questa sera? Ecco. Stando ad alcune anticipazioni trapelate sul web, sembrerebbe che verranno fatte, in diretta televisiva, delle nuove e scottanti rivelazioni sull’ex tronista di Uomini e Donne ed Alessandro Graziani, ex tentatore della sarda. Ecco tutti i dettagli.

Grande Fratello Vip, anticipazioni di venerdì 14 Febbraio: cosa accadrà in diretta

Come al solito, per l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha pensato a tutto nei minimi dettagli. E, stando ad alcune anticipazioni trapelate sul web, sembrerebbe che l’appuntamento di questa sera, venerdì 14 Febbraio, non sarà affatto facile per Serena Enardu. Dopo l’ingresso scorso di Pedro, fratello di Pago, e la ‘scoperta’ di diversi likes ad alcune foto di Alessandro Graziani, sembrerebbe che questa sera, in diretta televisiva, verranno rivelate nuove verità. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli:

Come raccontato in un nostro recente articolo, nel corso della registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne, Alfonso Signorini è piombato nello studio televisivo per capire se tra Alessandro Graziani, attuale corteggiatore del dating show, e Serena Enardu ci fosse stato qualcosa. Nonostante Tina Cipollari abbia riportato in auge una vecchia segnalazione, il bel pallavolista non ha fatto intendere nulla. Ma non è finita qui. Perché, stando ad alcune anticipazioni, sembrerebbe che il direttore di ‘Chi’ sia riuscito ad ottenere da Maria De Filippi il permesso di una breve intervista all’ex tentatore. Durante la quale, secondo quanto si evince, sembrerebbe che abbia confessato qualche cosa in più. A cosa ci riferiamo? Non possiamo darvi una risposta certa. Questa sera, però, scopriremo tutta la verità.

Tutte le altre anticipazioni della puntata di questa sera

Ma non solo. Perché, nonostante venga dedicato ampio spazio a Serena Enardu, verranno affrontate anche altri argomenti. È San Valentino e, per questo motivo, sarà una puntata dedicata all’amore.

Adriana Volpe riceverà la sorpresa del marito che, inaspettatamente, si farà trovare nel ‘loft’;

Paola Di Benedetto ascolterà per la prima volta una canzone che il suo fidanzato Federico ha scritto per lei.

Insomma, si prospetta una puntata più che imperdibile, no?

