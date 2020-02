GF Vip, durissima lite in diretta tra Pago e Licia Nunez: “Dici solo cazz**e!”, ecco cos’è successo tra i due, sono volate parole davvero grosse.

Il Grande Fratello Vip sta regalando grandi emozioni e colpi di scena al pubblico, e come sempre non mancano anche le liti e li scontri. A inizio puntata, infatti, si è parlato di Licia Nunez, che è una delle nominate di questa sera, insieme a Serena Enardu. L’attrice ha avuto dei giorni difficili dopo la nomination, perché ha litigato con alcuni coinquilini, come Adriana Volpe, con cui ormai c’è una rivalità acclarata, e anche Andrea Montovoli. Licia, infatti, ha accusato l’attore di essere un uomo senza coraggio, perché secondo lei l’ha nominata solo per il suo legame con Adriana Volpe. Non sono mancate, dunque, le scintille in settimana, ma anche in diretta Licia ha avuto un duro scontro con un altro concorrente: si tratta di Pago, con il quale sono volate parole abbastanza grosse.

GF Vip, lite furiosa tra Licia Nunez e Pago: volano parole grosse, ecco i dettagli dello scontro

Durante la diretta del Grande Fratello Vip di questa sera c’è stato un durissimo scontro tra Licia Nunez e Pago. Il cantante sardo ha detto alcune cose sull’attrice in settimana, parlando con Serena, e le sue parole non sono piaciute alla diretta interessata. Pago, infatti, ha sottolineato più volte che non si fida di Licia e che trova ‘finte’ le sue storie d’amore, sia quella passata con Imma Battaglia, sia quella attuale con Barbara Eboli. Secondo lui gli atteggiamenti dell’attrice sono studiati e poco sinceri. Serena, che invece con la Nunez ha legato molto, non era d’accordo con lui e gli ha ripetuto più volte che secondo lei la sua era solo gelosia per il bel rapporto che si è creato tra lei e Licia. “Perché dovrei essere geloso?”, le ha risposto Pago, “Perché è omosessuale?”

Queste parole hanno infervorato Licia, che le ha trovate offensive, anche se Pago le ha spiegato che invece lui voleva solo sottolineare di non essere affatto geloso di lei. “Dici solo cazz**e”, ha detto al cantante. I due si sono scontrati in maniera molto dura, senza riuscire a trovare un punto d’incontro. Anche Serena si è introdotta nel discorso, cercando di fare da paciere, ma non c’è stato nulla da fare. Pago e Licia non si piacciono e proprio non si capiscono. Voi da che parte state?