Grande Fratello Vip, Serena Enardu: la confessione inaspettata a poche ore dalla puntata di stasera.

Questa sera, 14 febbraio 2020, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Niente paura, quindi, per i single: questo San Valentino potrete trascorrerlo con Alfonso Signorini e company. E, a quanto pare, ci aspetta una nuova puntata ricca di sorprese e colpi di scena. Negli ultimi giorni, nella Casa più spiata d’Italia, sta accadendo davvero di tutto. E, come sempre, grandi protagonisti sono Pago e Serena Enardu. La coppia si è ritrovata proprio al Grande Fratello Vip, ma una nuova clamorosa lite, durante la scorsa puntata, ha messo nuovamente in crisi la loro armonia. Successivamente, i due si sono chiariti, ma dovranno affrontare un nuovo ostacolo questa sera. Serena infatti è una delle nominate della settimana e potrebbe lasciare la Casa proprio tra qualche ora. Al televoto con lei, Licia Nunez, sua grande amica. Ed è proprio con lei che Serena, poco fa, si è lasciata andare ad alcune confessioni molto particolari, proprio a poche ore dalla diretta del GF Vip. Scopriamo le sue parole.

Grande Fratello Vip, Serena Enardu: la confessione notturna a Licia Nunez

Serena Enardu o Licia Nunez? Chi tra le due concorrenti questa sera dovrà abbandonare la casa del Grande Fratello Vip? La risposta la scopriremo tra qualche ora, in diretta con Alfonso Signorini. Nel frattempo, però, le due concorrenti si preparano ad un’eventuale uscita. E, durante una chiacchierata notturna, Serena si ‘confessa’ con Licia, rivelando il suo particolare stato d’animo. A quanto pare, la Enardu non si è ambientata benissimo nella Casa più spiata di Italia: “Alla fine penso che sia giusto che io esca, perché in questa dinamica di falsità io non riesco a entrarci, non riesco a trovare diplomazia davanti a cosa che mi fanno ribollire il sangue.” Queste le parole di Serena, che sottolinea come è facile che esca ‘il mostro che c’è in lei’ in un contesto del genere: “Chiunque tu sia, se stai dicendo una cosa contro di me, contro chi amo, o stai distorcendo una verità, io divento una belva. E poi che mi si venga a dire ‘non è stato un bel momento televisivo’…ma che me ne frega!”. Licia Nunez appoggia il discorso della coinquilina, sottolineando come tutti, dall’esterno, siano bravi a puntare il dito, ma che bisognerebbe trovarsi nelle situazioni per poter giudicare.

Insomma, confessioni notturne tra due concorrenti che, in ogni caso, questa sera dovranno salutarsi. Chi resterà ancora in Casa, Serena a Licia? Non ci resta che attendere qualche ora per scoprire tutte le novità del Grande Fratello Vip! Manca poco!