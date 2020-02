In occasione di San Valentino, Guendalina Tavassi ha sfoggiato una scollatura davvero mozzafiato: quel dettaglio, perciò, non è passato inosservato.

Sbalorditiva come sempre, Guendalina Tavassi. Com’è solita fare, anche in occasione della Festa degli Innamorati, l’ex concorrente del Grande Fratello ha voluto condividere una foto di sé davvero incredibile. Certo, ne siamo totalmente abituati. Perché, come raccontato in diversi nostri articoli, la giovane romana è solita pubblicare degli scatti fotografici più che fantastici. La sua photogallery social, infatti, ne è davvero pienissima. Eppure, ciascuno di essi rappresenta alla grande la sua innata bellezza. Così come quello di qualche istante fa. Quando, per augurare un Buon San Valentino a tutti i suoi followers, Guendalina si è immortalata in un selfie davvero da paura. Lei è bellissima, come sempre. Tuttavia, a catturare l’attenzione è la scollatura mozzafiato mostrata in primo piano. E, soprattutto, quel dettaglio che non può passare affatto inosservato. Ecco di che cosa parliamo.

Guendalina Tavassi, scollatura mozzafiato in bella mostra: gli occhi cadono lì

Non perde mai occasione di poter manifestare apertamente la sua bellezza, Guendalina Tavassi. E lo ha fatto anche pochissimi istanti fa. Quando, molto probabilmente, prima di uscire con suo marito in occasione di San Valentino, l’ex concorrente del Grande Fratello ha voluto condividere un entusiasmante scatto fotografico. Lei, come al solito, è più che favolosa. Tuttavia, è praticamente impossibile distogliere lo sguardo dalla sua scollatura. Il Lato A immortalato in suddetta foto social è davvero da togliere il fiato. Ma a catturare l’attenzione è ben altro. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Ecco. È proprio questa la foto che, in occasione della festa degli innamorati, la giovanissima Guendalina Tavassi ha condiviso sul suo canale social ufficiale. Una foto che, ammettiamolo, non può assolutamente passare inosservato. Non soltanto perché lei, come al solito, è bellissima e la scollatura sfoggiata è mozzafiato, ma anche perché quel dettaglio ‘piccante’ suscita, com’è giusto che sia, la giusta attenzione. Parliamo, infatti, di quel piccolo cuoricino tatuato al centro del suo Lato A. Voi, però, ci avevate fatto caso?