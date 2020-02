Irama, retroscena sulla relazione con Victoria: novità in arrivo per la coppia

Irama, l’inaspettato retroscena sulla relazione con la modella Victoria Stella: importanti novità in arrivo per la coppia

Per l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi, questo è un periodo molto impegnato. Il cantante reduce dall’edizione del Festival del 2019, si è preso dei mesi di pausa non solo dai social, ma anche dalla sua grande passione, la musica. Dopo la fine della storia d’amore con la Fashion e Beauty Influencer Giulia De Lellis, che lo scorso anno lo ha accompagnato al Festival di Sanremo, ha deciso di dedicare del tempo a sé stesso, sparendo per un po’ dai social network. Tutto questo non prima però di aver lanciato sul mercato discografico l’ennesima hit estiva, che ha fatto ballare milioni di persone ‘Arrogante’. Nel contempo nella vita del cantante sono suberntrate molte novità, una fra tutte ha particolare importanza… La conoscenza con la modella Victoria Stella Doritou, che ha pensato di tenere lontano dai riflettori e dal palco dei social network. Con grandissima sorpresa di tutti i suoi fan il cantante ha pensato di disattivare il suo account Instagram ufficiale, per potersi dedicare alla musica e rigenerarsi, salvo poi ritornare sul social con un look totalmente diverso! Ma non è l’unica novità in cantiere… pare proprio che con la compagna ci siano grandi progetti per il futuro!

Irama, retroscena sulla relazione con Victoria Stella: nuovi progetti per il futuro

Stando a quanto rivelato dal magazine ‘Diva e Donna’ di Cairo Editore, la coppia formata dal cantante Irama e la modella Victoria, starebbe attraversando un periodo molto florido. La loro è una conoscenza nata dopo la breve ma intensa relazione del cantante con l’Influencer Giulia De Lellis. Da allora la loro conoscenza è sempre rimasta lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo e soprattutto dai social. Probabilmente i due volevano vivere in modo più semplice e tranquillo possibile questo amore. Ma ovviamente, a distanza di un anno iniziano a trapelare le prime indiscrezioni circa il loro rapporto.

Stando a quanto riportato da ‘Dava e Donna’, infatti i due sarebbero pronti a fare un passo importante per la loro relazione. Entrambi impegnati lavorativamente a Milano, avrebbero deciso di prendere casa insieme e iniziare così una convivenza, portando la loro storia ad un livello superiore. Nulla di certo, non ci resta quindi che aspettare una conferma o una smentita da parte dei diretti interessati sulla questione. Qui potete visionare il nuovo profilo Instagram del cantante.