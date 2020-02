Live Non è la D’Urso, anticipazione bomba: nella prossima puntata, in onda domenica sera, ci saranno proprio loro.

Una nuova puntata di Live Non è la D’Urso ci attende domenica 16 febbraio 2020. Una puntata che, a quanto pare, sarà ricca di emozioni e colpi di scena. Al termine della puntata di oggi di Pomeriggio Cinque, come ogni venerdì, la conduttrice Barbara D’Urso ha rivelato alcune anticipazioni della puntata di Live che vedremo domenica sera. In studio si parlerà di tantissimi argomenti, con tantissimi ospiti speciali. Tornerà anche la macchina della verità, alla quale si sottoporrà Nina Moric, dopo le ultime vicende con Luigi Mario Favoloso. Ma chi ci sarà ancora in studio da Babara D’Urso? Ebbene, ad affrontare le famosissime 5 sfere ci sarà proprio lui. E non è finita qui: ci sarà anche la mamma. Di chi stiamo parlando? Siete curiosi di scoprirlo? Ve lo sveliamo subito!

Live Non è la D’Urso, anticipazione bomba: nella prossima puntata ci saranno Morgan e la mamma Luciana.

A Live Non è la D’Urso, per la puntata di domenica 1 febbraio, tornerà Morgan. Dopo la burrascosa polemica nata con Bugo in seguito alla squalifica al settantesimo Festival di Sanremo, il cantante tornerà in studio dalla D’Urso per parlare della vicenda, dopo aver partecipato a Live già la scorsa settimana. Questa domenica Morgan. nome d’arte di Marco Castoldi, affronterà le temutissime 5 sfere e dovrà rispondere alle pungenti domande di misteriosi opinionisti. Cosa accadrà? Ma non è tutto. In studio da Barbara D’Urso ci sarà anche la mamma di Morgan, la signora Luciana, che abbiamo vinto di recente in tv da Caterina Balivo, a Vieni da me. Un rapporto particolare, quello tra Morgan e la mamma: i due si sono ritrovati solo da poco. Sarà interessante scoprire cosa accadrà nello studio di Live Non è la D’Urso domenica sera.

Una puntata davvero incredibile, quella di domenica di Live. Oltre a Morgan e la mamma, ci sarà anche Nina Moric, che si sottoporrà alla macchina della verità, dopo la recente diatriba con il suo ex Luigi Mario Favoloso. Quale sarà il responso della macchina della verità? Per la risposta a questa domanda e per scoprire tutte le novità non ci resta che attendere qualche giorno per una nuova scoppiettante puntata di Live Non è la D’Urso! Manca poco!