Michelle Hunziker ‘sbotta’ con la sua truccatrice: “Sei una deficiente”, notte in bianco per la conduttrice a Berlino, ecco cos’è successo.

Michelle Hunziker è un personaggio davvero amatissimo dal pubblico, c’è poco da dire. La conduttrice trionfa sempre e riesce in tutto quello che fa, come è successo l’anno scorso, quando ha sostituito Maria De Filippi in corsa alla conduzione di Amici Celebrities. Ma questo è solo uno dei tanti possibili esempio. Insomma, la Hunziker è seguitissima in tv e anche sui social, dove condivide con i fan tutto quello che le succede. Il suo profilo Instagram, infatti, pullula di foto che la ritraggono in tutta la sua bellezza, ma anche di video in cui Michelle documenta tutto quello che fa. In queste ultime ore, ad esempio, la conduttrice è volata a Berlino per lavoro, anche se non ha specificato il motivo del suo viaggio. Con lei, la sua storica collaboratrice, nonché truccatrice, Laura Barenghi. Ma le cose non sono andate esattamente al meglio per Michelle, che ha trascorso la notte in bianco. Poco fa ha raccontato tutto su Instagram, ‘sbottando’ contro la sua truccatrice: “Sei una deficiente”, le ha detto. Ma cos’è successo tra le due? Scopriamolo insieme!

Michelle Hunziker sbotta con la sua truccatrice: “Deficiente”, ecco cos’è successo stanotte tra le due

Michelle Hunziker si trova a Berlino in queste ore per motivi di lavoro. La conduttrice è partita insieme a una delle sue storiche collaboratrice, Laura Barenghi, che si occupa dei suoi look in fatto di ‘trucco e parrucco’. Nelle storie che ha pubblicato, Michelle non ha specificato ai fan lo scopo del suo viaggio in Germania, ma di certo lo farà al più presto, visto che condivide sempre tutto con loro. Una cosa, però, l’ha raccontata, documentandola anche con tanti video. Stiamo parlando della sua notte in bianco in albergo, dovuta a uno scherzo ‘terribile’ della sua truccatrice, che l’ha fatta spaventare parecchio. Laura, infatti, stanotte, intorno alle 4.30, si è intrufolata in camera di Michelle dopo averle rubato la chiave nel pomeriggio, e l’ha svegliata con un urlo, facendole venire quasi un colpo.

La Hunziker, nelle storie condivise stamattina, ha raccontato di non aver più chiuso occhio dopo lo scherzo e di aver praticamente trascorso il resto della notte sveglia. “Sei veramente una deficiente”, ha ripetuto più volte alla Barenghi tra le risate, e poi ha pubblicato anche tutti i video che la truccatrice ha fatto mentre entrava nella sua stanza. Si tratta di immagini davvero imperdibili ed esilaranti, che mostrano, tra l’altro, la bellezza di Michelle anche in pigiama, in piena notte.