Panariello Conti Pieraccioni, anticipazioni 14 febbraio: cast e trama dello spettacolo teatrale che andrà in onda in prima tv assoluta dalle 21.25 su Rai 1

Il trio formato da Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e e Giorgio Panariello, staserà sbarcherà sul piccolo schermo con uno spettacolo inedito: “Panariello Conti Pieraccioni”. Il trio di origini toscane, condivide un’amicizia trentennale, che nasce dagli arbori della loro carriera ed è proseguita fino ad oggi. Inutile dirvi che con un’amicizia così forte, anche sul piano lavorativo i tre risultano essere molto affiatati e complici. Tutti e tre hanno iniziato insieme la gavetta, agli inizi degli anni 80, impegnandosi a fondo nel lavoro e conquistando molti successi nell’arco degli anni. Tre carriere di successo e di grande spicco, anche se negli anni i tre hanno preso strade diverse, Carlo è divenuto un conduttore stimato e di grande successo e gli altri due, attori di teatro, cinema e televisione. E proprio per ricordare gli inizi di carriera i tre hanno deciso di riunirsi per portare in giro per l’Italia uno spettacolo che per due anni è stato sold out in tutte le sue date. Visto il grandissimo successo riscontrato, il trio ha ben deciso di proporre lo spettacolo anche sul piccolo schermo, trasmettendolo questa sera su Rai 1 in prima tv assoluta dalle 21.25. Ma adesso andiamo a scoprire qualcosa in più sul cast e sulla trama dello spettacolo.

Il cast dello spettacolo ha come protagonisti solo i tre comici Conti, Panariello e Pieraccioni, i tre hanno deciso di replicare il tour triennale che li ha visti impegnati con 85 spettacoli in 22 città diverse, sempre sold out tra Palasport e Teatri. I tre, infatti, replicheranno per la prima volta in televisione il loro Show che sarà trasmesso da Rai 1 in prima serata questa sera 14 febbraio e avrà come palcoscenico il Teatro Verdi di Montecatini Terme, in provincia di Pistoia. Ovviamente non è stato semplice conciliare gli impegni di tutti e tre gli artisti che sono: un attore e showman, un conduttore televisivo e un regista, attore. Il trio ha spiegato di aver studiato a tavolino i rispettivi impegni per poter portare avanti questo progetto che inizialmente prevedeva solamente 4 date, che poi sono diventate 85 nell’arco degli ultimi tre anni. Il fulcro principale dello spettacolo è Carlo Conti con gli altri due che invece gli ruotano attorno.

I tre rivelano in un intervista Rai che la ricetta del successo di questo spettacolo è la comicità che nasce dallo sfottò, quindi questo presagisce uno progetto veramente esilarante, nato quasi per scherzo nel 2014 quando il trio si era trovato al Palasport di Firenze per festeggiare il cinquantanovesimo compleanno di Francesco Nuti. Qui hanno dato vita a un piccolo spettacolo improvvisato, che gli ha fornito l’idea per poter creare questo Show dei Record che ormai da tre anni infuoca i palchi teatrali italiani.