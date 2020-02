Raffaella Carrà sta per tornare in tv a sorpresa: la clamorosa indiscrezione la lancia Blogo. Tornerà su Rai Uno uno dei programmi più amati e seguiti dagli italiani!

Un colpo di scena incredibile nei palinsesti di Rai Uno: Blogo fa sapere che potrebbe esserci il ritorno di un programma amatissimo dal pubblico Rai ma soprattutto della showgirl, cantante e ballerina più amata in Italia. Parliamo di Raffaella Carrà: dagli anni sessanta ad oggi, nella sua carriera, è diventata una vera e propria icona della musica e della televisione italiana, riscontrando successo anche all’estero, soprattutto in Spagna! A quanto pare la rivedremo di nuovo al timone del suo famosissimo programma: siete curiosi? Vi sveliamo subito quale!

Raffaella Carrà torna a sorpresa su Rai Uno: la clamorosa indiscrezione

Blogo fa sapere che venticinque anni dopo, su Rai Uno tornerà Carramba che Sorpresa! Secondo quanto anticipato, le trattative tra Raffaella Carrà ed il neo-direttore Stefano Coletta sarebbero in fase avanzata. Restano da decidere tanti dettagli ma l’indiscrezione di un probabile ritorno ha fatto riempire di gioia il pubblico di Rai Uno.

Carramba che Sorpresa è andato in onda in prima serata su Rai 1 dal ’95 al 2002 e nel 2008: otto edizioni con Raffaella Carrà al timone sono state un vero successo. Lo show ha segnato la storia della tv italiana e proprio da questo programma è nato il neologismo ‘carrambata’, che si riferisce ad un incontro inaspettato tra persone che non si vedono da tempo. I fan della Carrà sono davvero entusiasti di rivedere l’icona storica italiana della musica e della tv al timone di Carramba che sorpresa: l’ultima volta che abbiamo visto Raffaella è A raccontare cominicia tu. Su Rai 3 per due edizioni la bolognese ha condotto un programma nel quale intervistava personaggi famosi.