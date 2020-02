Serena Enardu nella bufera: frasi shock al GF Vip, il web si ribella e chiede la squalifica per la concorrente, entrata da poco per raggiungere Pago.

Non è un periodo facile, questo, per Serena Enardu. Nonostante la riconciliazione con Pago avvenuta al Grande Fratello Vip, la bellissima sarda continua ad avere momenti di crisi molto frequenti. A creare il ‘caos’ tra la coppia ritrovata è stata una rivelazione del fratello di Pago, entrato in casa durante la scorsa puntata del GF Vip: Pedro ha parlato al cantante di alcuni likes che Serena ha lasciato alle foto di Alessandro Graziani, il suo tentatore a Temptation Island Vip. Tra Pago e la Enardu è nata una lite furiosa: sono volate parole davvero forti. Ma, dopo un po’, i due sono riusciti a chiarirsi e a promettersi di mantenere la calma. Finite le bufere per Serena? Sembra proprio di no! Nelle ultime ore, infatti, sul web circola un video della Enardu che sta facendo discutere parecchio: nelle immagini, riportate dall’influencer Deianira Marzano nelle sue storie Instagram, Serena si lascia andare a frasi abbastanza forti, nei confronti di alcune persone. Parole ‘shock‘, in molti,tra i telespettatori, chiedono la squalifica. Scopriamo cosa è successo.

Serena Enardu nella bufera: frasi shock al GF Vip, il web chiede la squalifica della concorrente

Rischio squalifica per Serena Enardu? La fidanzata di Pago, in realtà, potrebbe lasciare la Casa del GF Vip già questa sera, essendo al televoto con Licia Nunez. Nelle ultime ore, però, si è scatenata una vera e propria bufera sul web e in molti chiedono la squalifica della concorrente. Il motivo? Alcune frasi ‘shock’ che Serena avrebbe pronunciato durante una chiacchierata con Clizia e Licia. “Io penso che le persone dovrebbero entrare per farti stare meglio, invece le altre persone dovrebbero proprio incendiarle…”, queste le parole di Serena che ha lasciato di stucco molti telespettatori. Nella chiacchierata con le coinquiline, Serena faceva riferimento alle persone che, dall’esterno, entrano nella casa del Gf per alcuni confronti. Ma a chi avrà indirizzato la frase ‘shock’? Nulla è certo, nessun nome è trapelato. Ma il video sta facendo il giro del web e anche la nota influencer Deianira ha riportato le immagini, esprimendo un giudizio molto severo sulla Enardu. Date un’occhiata:

Parole dure, quelle di Deianira, che non è stata la sola a commentare le parole di Serena. Sono stati davvero in tanti a scagliarsi contro la Enardu e le sue frasi, soprattutto su Twitter. Ecco alcuni tweet apparsi nelle ultime ore:

Insomma, non sembra esserci pace per Serena Enardu! Cosa accadrà nella puntata di questa sera del Grande Fratello Vip? Alfonso Signorini parlerà di questa ultima polemica nata sul web? Non ci resta che attendere qualche ora per scoprire tutte le novità della Casa più spiata della tv.