GF Vip, dopo le dichiarazioni di Alessandro Graziani, Serena Enardu dice tutto la verità sul loro rapporto: la confessione in diretta televisiva.

Un’undicesima puntata del Grande Fratello Vip non affatto facile per Serena Enardu. Dopo lo scontro ad inizio diretta televisiva con Wanda Nara, l’ex tronista di Uomini e Donne è stata la protagonista di un altro momento davvero importante. Come raccontato in un nostro recente articolo, nel corso della registrazione della puntata di ieri di Uomini e Donne, Alessandro Graziani, ex tentatore della Enardu, ha fatto delle clamorose ed importanti rivelazioni sul loro passato e, soprattutto, sulla loro conoscenza. È proprio per questo motivo che, in occasione della diretta di questa sera, Alfonso Signorini non ha potuto fare a meno di mostrare quanto detto dal diretto interessato nello studio televisivo del dating show di Canale 5 sia a Serena che a Pago. Ecco che cosa è successo.

Grande Fratello Vip, la verità di Serena su Alessandro

La verità raccontata di Alessandro Graziani nel corso della registrazione di Uomini e Donne è quella che, nei mesi scorsi, abbiamo sempre saputo. Ad Alfonso Signorini, l’ex tentatore di Serena Enardu, infatti, ha confessato che, ai tempi di Temptation Island Vip, tra loro due si era creato una bellissima sintonia. Certo, la voglia di conoscerla c’era. Anche perché, stando a quanto dichiarato dal pallavolista, Alessandro stava davvero bene insieme a lei. E aveva intenzione di conoscerla. Per quanto riguarda il likes? Beh, Alessandro è convinto che non ci sia nulla di male. ‘Non l’ha fatto per un secondo fine’, dice l’ex tentatore. Aggiungendo, tra l’altro, che non si sentono da tempo. E che, nonostante Serena gli abbia scritto a Natale e a Capodanno, lui non l’ha più cercata. ‘Per me è una cosa chiusa’, conclude.

Ma non è finita qui. Perché, come anticipato in un nostro articolo, Alessandro, dopo una segnalazione di Tina Cipollari, ha fatto chiaramente intendere che, chiuso il programma, c’è stato qualcosa tra di loro. ‘C’è stato qualcosa, ma è chiusa, si va avanti’, dice il pallavolista.

La confessione in diretta televisiva di Serena Enardu

‘Ci siamo visti perché era normale che ci incontrassimo’, così inizia il suo discorso Serena Enardu nel confessionale del Grande fratello Vip. E, alla domanda se ci fosse stato altro tra di loro, l’ex tronista risponde: ‘Vi lascio con il dubbio’. Ovviamente, ciò che è importante sapere è che, stando anche a quanto dichiarato in diretta televisiva, Pago sapeva tutto. ‘Un ottimo modo per festeggiare San Valentino’, dice Alfonso Signorini dopo queste dichiarazioni. Insomma, tutto bene quel che finisce bene, no?