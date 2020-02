Belen Rodriguez e Stefano De Martino a pranzo in un ristorante ad Aix En Provence: il ballerino e conduttore napoletano fa un gesto che spiazza tutti.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono una delle coppie più seguite ed amate in Italia. Dal giorno in cui si sono tornati insieme, non si sono mai separati: il loro amore è alle stelle ed ogni giorno lo condividono sui social insieme ai loro fan. In questi giorni si stanno concedendo un po’ di relax: sono partiti per un viaggio ‘on the road’. Attualmente sono in Francia, ad Aix En Provence, e poche ore fa mentre erano seduti in un ristorante per pranzare, Stefano ha fatto un gesto clamoroso ma soprattutto davvero inaspettato.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez a pranzo: il gesto del conduttore spiazza tutti

Sono a pranzo, in un ristorante ad Aix En Provence: nelle Instagram story Stefano De Martino racconta il viaggio che stanno facendo lui e la sua dolce metà, Belen Rodriguez. Mentre parla ai suoi followers, il ballerino e conduttore napoletano però sorprende tutti. “Facciamo un diario di viaggio” inizia Stefano: “Siamo ad Aix en Provence, siamo in Francia. Ci siamo fermati qui per dormire, faremo altri 300 km poi vedremo, non abbiamo programmi” racconta. Mentre parla, la moglie gli chiede se avesse sputato: di risposta, Stefano sputa per davvero! Il gesto clamoroso, nient’affatto offensivo ma fatto in maniera scherzosa, ha lasciato tutti senza parole: l’argentina è infatti scoppiata a ridere.

Il loro sorriso ed il loro amore fa innamorare quotidianamente tutti coloro che li seguono: lui è uno degli uomini più apprezzati in Italia. Nel programma da poco concluso, Stasera tutto è possibile, ha mostrato di essere un conduttore davvero valido ed in gamba. Lei non è da meno: le forme scolpite di Belen ed il suo viso sensuale la rendono una delle modelle e conduttrici italiane più desiderate! Insomma, insieme formano una coppia davvero unica!