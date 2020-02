The Good Doctor, anticipazioni terza stagione in onda da stasera alle ore 21.15 su Rai 2: trama, cast e curiosità sulle nuove puntate della serie record

Arrivata alla terza stagione ‘The Good Doctor’ ha riscosso un enorme successo lo scorso anno. La serie tv prodotta da ABC e trasmessa in chiaro da Rai 2 ha appassionato milioni di telespettatori nel mondo, che hanno potuto conoscere il personaggio di Shaun Murphy. La serie tv sta riscuotendo nel mondo un successo davvero enorme, grazie alla novità portata sul piccolo schermo portata dai produttori della serie. La nuova stagione di ‘The Good Doctor‘ andrà in onda dal 14 febbraio 2020, in occasione di San Valentino, ma non solo! E anche il giorno del compleanno del protagonista della serie, Freddie Highmore che interpreta il dottor Murphy affetto da Sindrome di Savant. Se qui in Italia gli episodi saranno trasmessi da oggi 14 febbraio in America gli appassionati della serie hanno potuto vedere la nuova serie dal 23 settembre 2019, sui canali ABC. L’adattamento Americano della serie di origine Sud Coreana stata affidata a David Shore, stesso produttore di ‘Doctor House – Medical Division’, altra serie tv che ha fatto la storia delle fiction medical. Ma andiamo a scoprire insieme qualche anticipazione in più su questa terza serie e sul cast.

The Good Doctor, anticipazioni terza stagione: trama e cast

In questa nuova e avvincente terza stagione vedremo il Dottor Shaun Murphy alle prese con problemi di cuore e in ospedale. Il giovane affetto da autismo e sindrome di Savant ha, infatti, difficoltà a farsi accettare dal gruppo di lavoro e ad imporre la propria bravura, che va ben oltre la sua malattia. Il giovane si ritrova spesso a combattere lo scetticismo di colleghi e pazienti nei suoi confronti, ma col tempo riuscirà a dimostrare tutta la sua bravura e tempestività nel fornire diagnosi corrette e brillanti per salvare la vita dei pazienti. Anche dal punto di vista affettivo il ragazzo affronterà non pochi problemi. La seconda stagione si era conclusa con l’invito a cena del dottore ad una brillante e bella collega, la dottoressa Carly Lever.

CAST: