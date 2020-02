Verissimo, Silvia Provvedi si racconta: le parole su Fabrizio Corona durante l’intervista di Silvia Toffanin.

Domani, 15 febbraio 2020, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, il seguitissimo talk show di Silvia Toffanin del sabato pomeriggio. Tanti nuovi ospiti in studio, per nuove interessantissime interviste. E, tra gli ospiti di domani, c’è anche lei, Silvia Provvedi, sorella gemella di Giulia, con la quale forma il duo delle Donatella. La showgirl si è lasciata andare ad un’emozionante intervista, durante la quale ha svelato il sesso del bambino che aspetta. Ma non solo: la Provvedi ha parlato anche del suo ex Fabrizio Corona. Ecco le sue parole.

Verissimo, Silvia Provvedi si racconta: le parole sul suo ex Fabrizio Corona

Un’intervista molto toccante quella che vedremo in onda domani a Verissimo con protagonista Silvia Provvedi. La Donatella rivela a tutti il sesso del bimbo che sta per aspettare: si tratta di una femminuccia! “Ero convintissima fosse un maschietto, invece si prevede l’arrivo do una bambina molto carica di energia!“, svela la Provvedi, che aggiunge che piccola erede delle Donatella avrà una mamma un po’ pazza. Silvia racconta tutta la sua felicità nell’aver trovato finalmente un uomo che le ha ‘ridonato il sole’. Ma, nel corso dell’intervista, si è aperta anche la parentesi ‘Fabrizio Corona’. La Provvedi ha speso queste parole sul suo ex fidanzato: “Provo tristezza, gli auguro serenità nel suo futuro e soprattutto per suo figlio. Non rinnego nulla del mio passato e tornerei anche in tv per difenderlo, ma sono felice che la mia vita si sia evoluta positivamente”

Un’intervista tutta da ascoltare, quella che andrà in onda domani a Verissimo. Non ci resta che attendere qualche ora per scoprire tutto quello che la meravigliosa Provvedi ha raccontato alla Toffanin. Appuntamento domani alle 16 su Canale 5!