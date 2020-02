A poche ore dall’inizio dell’undicesima puntata, Wanda Nara ha ricevuto una fantastica sorpresa nei camerini del GF Vip: il regalo inaspettato.

Secondo ed imperdibile appuntamento con il GF Vip. Questa sera, venerdì 14 Febbraio, Alfonso Signorini sarà al timone dell’undicesima puntata del reality di Canale 5. Appuntamento che, come raccontato in un nostro recente articolo, sarà di fondamentale importanza per Serena Enardu. Non soltanto perché, in diretta televisiva, scopriremo chi tra lei e Licia Nunez rimarrà nella casa, ma anche per le nuove rivelazioni del suo ex tentatore Alessandro Graziani. Ma non solo. In studio, come consueto, ci sarà lei: Wanda Nara. E, sicuramente, tutti gli occhi saranno sempre puntati su di lei e, soprattutto, sulla sua bellezza. Che, come al solito, non passa mai inosservata. Tuttavia, in attesa di scoprire che look sfoggerà in occasione di San Valentino, l’argentina è stata la destinataria di una splendida sorpresa nei camerini del programma. A rivelarlo è stata la diretta interessata. Che, in una sua recente Instagram Stories, ha mostrato le immagini di un regalo davvero inaspettato. Ecco di che cosa parliamo.

Wanda Nara, sorpresa nei camerini del GF Vip: il regalo inaspettato

Nonostante sia la festa degli innamorati Wanda Nara, purtroppo, non può passarla affatto con il suo bel Mauro Icardi. Tra pochi istanti, infatti, andrà in onda l’undicesima puntata del GF Vip. Ed, insieme a Pupo ed Alfonso Signorini, l’argentina sarà una delle colonne portanti di questo appuntamento davvero imperdibile. Nonostante questo, però, l’affascinante opinionista del reality ha ricevuto ugualmente una fantastica sorpresa a poche ore dalla diretta di questa sera. Come mostrato dalla diretta interessata sul suo canale social ufficiale, mentre era nei camerini del GF Vip intenta ad rifinire le ultime cose prima di entrare ‘in scena’, la bellissima argentina ha ricevuto un regalo davvero inaspettato. Ecco tutti i dettagli:

Ebbene si. Era comodamente nei suoi camerini del GF Vip quando Wanda Nara, in occasione di San Valentino, ha ricevuto questo splendido mazzo di fiori da parte di Alfonso Signorini. Un gesto davvero speciale, c’è da ammetterlo. Non a caso, la risposta della Nara è più che da brividi: ‘Il mio San Valentino con te amore mio, grazie’. Insomma, adesso ne abbiamo la conferma: il rapporto creato tra loro è davvero speciale.

La favolosa novità di Wanda

Non soltanto mamma, moglie, manager ed opinionista del Grande Fratello, ma anche ideatrice di una linea di cosmetici. Come raccontato in un nostro recente articolo, qualche giorno fa, l’argentina è stata la protagonista di uno shooting fotografico davvero ‘di fuoco’.

