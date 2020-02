In questa foto per San Valentino, il vestito di Wanda Nara scivola giù e sotto è senza biancheria: lo scatto è davvero ‘piccante’.

Non potevano affatto mancare i suoi auguri. In occasione di San Valentino, così come Federica Pellegrini, anche Wanda Nara ha voluto condividere una deliziosa foto social. Come raccontato in diversi nostri articoli, l’argentina è solita condividere numerosi ed entusiasmanti scatti fotografici. Eppure, questa di qualche ora è davvero ‘piccante’. Per augurare ai suoi numerosi sostenitori una buona festa degli innamorati, la moglie di Mauro Icardi si lascia immortalare con indosso un fantastico vestito di colore rosso fuoco. Tuttavia, ciò che non può assolutamente passare inosservato è che, in suddetto scatto, l’abito è letteralmente scivolato giù. Facendo, tra l’altro, chiaramente vedere che al di sotto di esso Wanda non indossa la biancheria intima. Guardare per credere.

Wanda Nara, il vestito scivola giù per San Valentino: sotto nulla

Ci siamo: mancano pochissime ore e, finalmente, potremo ammirare nuovamente la bellezza di Wanda Nara al Grande Fratello Vip. In attesa di partire per Roma e, soprattutto, in attesa di scoprire se questa sera manterrà la promessa fatta nel corso della scorsa puntata, l’argentina ha condiviso un entusiasmante scatto fotografico in occasione di San Valentino. Come dicevamo precedentemente, in suddetta fotografia, Wanda si lascia immortalare con indosso un fantastico vestito rosso. Diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Ebbene si. È proprio questa la foto che, a scoccare delle mezzanotte e, quindi, di San Valentino, Wanda Nara ha deciso di condividere sul suo canale social ufficiale. È bellissima come sempre, c’è da ammetterlo. Eppure, ciò che cattura, senza alcun dubbio, l’attenzione è il suo abito. Certo, è rosso ed è bellissimo. Tuttavia, è impossibile non notare che, da come mostrato in alto, il vestito scivola letteralmente giù per le sue spalle. Lasciando, quindi, chiaramente vedere che, al di sotto di esso, l’argentina non indossa alcun tipo di biancheria intima. Non a caso, in un batter baleno, la foto ha ricevuto una vera e propria pioggia di likes. In effetti, come si può dar loro torto? Ancora una volta, Wanda è davvero splendida.

Cosa accadrà questa sera al GF Vip?

L’undicesima puntata del GF Vip, ancora più delle altre, sarà davvero imperdibile. In occasione di San Valentino, Alfonso Signorini ha pensato di dedicare l’appuntamento esclusivamente all’amore. E non solo. Come raccontato in un nostro recente articolo, sembrerebbe che verranno a galla nuove scottanti verità sul rapporto tra Serena Enardu ed il suo ex tentatore Alessandro Graziani. Cosa accadrà? Lo scopriremo questa sera.