Grande Fratello Vip, scontro in diretta tra Wanda Nara e Serena Enardu: inizio di puntata ‘scoppiettante’

Un inizio di puntata del GF Vip davvero pazzesco, immediatamente si è verificato uno scontro tra Wanda Nara e Serena Enardu.

Ve l’avevamo detto che l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip sarebbe stata incredibile. Ed, in effetti, non ha affatto deluso le aspettative fino a questo momento. Come annunciato da Alfonso Signorini durante l’anteprima della diretta, l’appuntamento di questa sera sarà davvero ‘bombone’, soprattutto per alcuni dei concorrenti della casa. In primis, Serena Enardu. Che, come raccontato in un nostro recente articolo, scoprirà delle rivelazioni incredibili fatte dal suo ex tentatore Alessandro Graziani nel corso della registrazione di ieri di Uomini e Donne. Ebbene si. Dopo la furiosa lite in seguito alla ‘scoperta’ dei diversi likes che l’ex tronista di Uomini e Donne ha messo al pallavolista, per la coppia non si è presentata un’undicesima puntata molto facile sin dal primo momento. Prima di affrontatr questo argomento, però, è necessario che voi sappiate che c’è stato un scontro tra Wanda Nara e la giovane Enardu. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip, lite tra Wanda Nara e Serena Enardu

Un inizio di puntata del Grande Fratello Vip davvero ‘scoppiettante’. Dopo l’anteprima mostrata da Alfonso Signorini, si entra immediatamente nel vivo del programma. Ancora prima di affrontare le rivelazioni che, nel corso della registrazione di ieri di Uomini e Donne l’ex tentatore Alessandro Graziani di Serena Enardu ha fatto, l’ex tronista è stata la protagonista di uno scontro con Wanda Nara. Ebbene si. Tra la concorrente del reality e l’opinionista sono volate davvero scintille. Cosa è successo? Ovviamente, nulla di grave. Fatto sta, dopo aver mandato in onda le immagini della furiosa lite della settimana scorsa, l’argentina è intervenuta a riguardo per cercare di capire per quale motivo l’ex tronista di Uomini e Donne avesse messe quel like senza vestiti di Alessandro. Immediata è stata la reazione di Serena che, senza troppi peli sulla lingua, ha risposto: “Wanda ti stimo, ma l’ho già spiegato. Vai a rivedere i filmati”.

Ma non è affatto finita qui. Perché lo scontro tra le due donne è continuato. L’argentina continua a far riferimento allo scatto senza veli del pallavolista e al ‘mi piace’ della Enardu. L’ex tronista, dal canto suo, si giustifica di questo gesto dicendo che era un likes artistico perché cosciente dei diversi lavori che Alessandro fa.