ZeroZeroZero: trama, cast e curiosità sulla nuova serie di Sky Original in onda da questa sera, 14 febbraio, alle 21:15 su Sky Original.

Oggi, 14 febbraio, è San Valentino, ma non solo. Gli appassionati delle serie tv aspettavano con ansia questa giornata per la messa in onda della nuova serie Sky Original, ZeroZeroZero. Questa sera, dalle 21:15 su Sky Atlantic e NOW TV andrà infatti in onda questo nuovo telefilm che racconta in modo tanto crudo quanto reale le rotte delle cocaina, basandosi sul libro omonimo di Roberto Saviano.

Dove è stata girata la nuova serie tv di Saviano

ZeroZeroZero è stato girato in 3 continenti e in 5 paesi (Messico, Marocco, Italia, Louisiana e Senegal). Sono state coinvolte oltre 1000 persone di troupe, 10mila comparse e 148 giorni di riprese per arrivare a dare vita a otto episodi mozzafiato.

Di cosa parla?

La serie racconta del viaggio della cocaina. Da chi la vende, arrivando a chi la acquista, passando ovviamente per gli intermediari. Un complicato intreccio di sistemi di potere criminali e familiari che seppur diversi sono uniti dalla stessa sete di potere. Tutti vogliono essere in cima alla piramide di potere per la supremazia delle rotte della cocaina.

Cast ZeroZeroZero: chi sono i protagonisti

Il cast è composto da:

Andrea Riseborough

Dane DeHaan

Gabriel Byrne

Harold Torres

Giuseppe De Domenico

Adriano Chiaramida

Francesco Colella

Tcheky Karyo

Trama ZeroZeroZero

La trama segue la rotta di un carico di cocaina. Un potente clan della ‘Ndrangheta decide di acquistarlo e il viaggio comincia proprio qui. Tramite le vicende dei personaggi protagonisti della serie si andrà quindi ad analizzare come funziona questo complicato e delicato meccanismo in cui l’economia illegale di fonde quasi nell’economia legale assecondando una sete di potere che va ad influenzare la vita delle persone. La serie tratta dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano racconta così nel dettaglio il momento in cui i delicati ingranaggi ed equilibri si rompono mentre un carico di cocaina è in viaggio dal Messico verso l’Europa. Si scatena una terrificante lotta per il potere che coinvolge tutti, anche gli spacciatori più piccoli.

Photo Credits: Rosa Hadid – Ufficio Stampa