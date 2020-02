Durante la puntata di ieri del GF Vip, Adriana Volpe è stata la protagonista di un’amara scoperta: la sua reazione è stata da brividi, poi la rivelazione.

Non sono affatto mancati i colpi di scena durante la puntata del 14 Febbraio del Grande Fratello Vip. Non ci riferiamo, badate bene, alla verità di Serena Enardu su Alessandro Graziani, bensì ad un’amara scoperta di cui Adriana Volpe è stata la protagonista indiscussa. Ad inizio puntata, Alfonso Signorini, infatti, ha svelato ai telespettatori che il marito dell’ex conduttrice Rai è stato beccato con un’altra donna più giovane di lei. È proprio per questo motivo che, data anche la permanenza di Adriana all’interno della casa, lui si è sentito in diritto di informarla di quanto è accaduto. A mediare questa cattiva notizia è stata Antonella Elia. Che, come era capitato a lei qualche settimana fa, ha visionato le foto in separata sede. E poi ha raccontato tutto alla sua compagna di viaggio. Ecco la reazione di Adriana e la scottante rivelazione di qualche istante dopo.

GF Vip, amara scoperta per Adriana Volpe: la rivelazione spiazza

In occasione di San Valentino, Alfonso Signorini ha basato la puntata del GF Vip sull’amore. Non soltanto Paola Di Benedetto è venuta a conoscenza di una splendida sorpresa organizzata dal suo fidanzato Federico Rossi, ma anche Adriana Volpe ha vissuto un momento davvero indimenticabile durante l’undicesima puntata del reality. Antonella Elia, chiamata nella mistery room per visionare alcune foto che ritraevano il marito dell’ex conduttrice della Rai in compagnia di un’altra donna, è stata costretta a starle accanto in questo momento molto delicato per lei. Come si può chiaramente immaginare, la reazione di Adriana Volpe è stata davvero incredibile. Di fronte ad un tradimento, ciascuna donna avrebbe reagito in malo modo. E lo ha fatto anche l’ex conduttrice della Rai. Che, venuta a conoscenza di quest’amara scoperta, è rimasta letteralmente impressionata dalle immagine appena viste. ‘Non è possibile’, sbraita la Volpe.

La realtà, però, è un’altra. Perché Alfonso Signorini e company hanno organizzato uno scherzo davvero alla grande. Le fotografie, il presunto tradimento e quant’altro è stato soltanto un gioco organizzato ad hoc per la festa di San Valentino. Dopo qualche istante, infatti, Adriana e Roberto si sono incontrati. Ed hanno avuto la possibilità di abbracciarsi in un giorno molto speciale per loro.