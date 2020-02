È stata finalmente svelata la data ufficiale dell’inizio del Serale di Amici 19: l’annuncio a sorpresa è stata dato su Instagram, ecco i dettagli.

Scaldate i motori, cari lettori di Sologossip. Il serale di Amici 19 sta per ritornare. Certo, in queste lunghe settimane abbiamo assistito alla consegna delle famose e tante agognate maglie verdi. Eppure, pochissimi istanti fa, sul canale social ufficiale del talent di Maria De Filippi, è stato dato uno splendido annuncio a sorpresa. Di che cosa parliamo? Semplice: della data di inizio. Ebbene si. Stiamo giungendo alla fase finale di questo fantastico percorso scolastico. Alla fine del quale, come al solito, ci sarà un unico vincitore. Ecco, ma quando avrà inizio il Serale? Siete curiosi di saperlo? Ovviamente, vi sveleremo ogni minimo dettaglio. Anche se vi anticipiamo che manca davvero pochissimo. Ecco tutti i dettagli.

Serale Amici 19, svelata la data di inizio: manca davvero poco

L’annuncio è stato dato qualche istante fa su Instagram: il Serale di Amici 19 sta per arrivare. Ebbene si. Dopo un duro, faticoso e lungo anno scolastico, i dieci talenti della scuola di Maria De Filippi sono pronti ad affrontare l’ultimo step di questo incredibile e fantastico percorso. Certo, al momento, le maglie verdi non sono state ancora consegnate interamente. Con la puntata di quest’oggi e l’assegnazione a Talisa, infatti, ne mancano altre tre. Ma, prima di completare la classe per intero, è opportuno sapere quando avrà inizio il Serale. Scopriamolo insieme:

Ebbene si. Da venerdì 28 Febbraio andrà in onda la prima puntata del Serale di Amici 19. Insomma, mancano davvero pochissime settimane e, finalmente, assisteremo alla fase finale del programma. Adesso, però, la domanda sorge spontanea: come saranno composte le squadre. E, soprattutto, chi saranno i direttori artistici di quest’anno. Si vociferava, come raccontato in un nostro recente articolo, di un ritorno di Emma Marrone. Sarà davvero così? Staremo a vedere! Come al solito, la redazione di Sologossip vi terrà aggiornati. Stay tuned!