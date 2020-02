Belen riprende suo marito Stefano in un momento molto ‘particolare’, poi la rivelazione ‘imbarazzante’: ecco cosa è successo.

Si sono concessi un weekend da sogno, Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Terminati i rispettivi impegni lavorativi e, soprattutto, in occasione della festa degli innamorati, i due piccioncini sono partiti alla volta della Francia. È proprio qui che, nelle ultime ore, entrambi stanno condividendo delle immagini fantastiche sui loro profili social. In particolare l’argentina. Che, com’è solita fare, non perde occasione di poter condividere tutto con i suoi sostenitori. Sta pubblicando davvero di tutto, Belen. A partire dal cibo francese, dalle loro gite in Provenza e non solo. Giunti nella loro camera, la bella Rodriguez ha ripreso suo marito Stefano in un momento davvero ‘particolare’. Ma, qualche istante dopo, ha mostrato un’imbarazzante rivelazione. Ecco di che cosa parliamo.

Belen riprende Stefano in quel momento: la rivelazione è ‘imbarazzante’

Non perdono occasione di poter comunicare con i loro followers, Stefano De Martino e Belen Rodriguez. E lo stanno facendo anche in queste ultime ore. Quando, probabilmente in occasione di San Valentino, la coppia si è concessa dei giorni super rilassanti in quel che di Francia. Sono partiti ieri mattina, stando a quanto si evince dalle loro ultime Instagram Stories. E subito si sono dati da fare. Tra giri turistici, pause pranzo al sole, il napoletano e l’argentina si stanno godendo alla grande questa fantastica fuga d’amore. Ma non solo. Come ogni viaggio che si rispetti, è più che necessario anche rilassarsi. Non a caso, pochissime ore fa, la coppia si è ripresa nella loro stanza d’albergo. Fin qui tutto bene, oseremmo dire. Se non fosse che, sul suo canale social ufficiale, l’argentina posta delle Instagram Stories di Stefano proprio in quel momento. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Ha un fisico più che scolpito, Stefano De Martino. E lo si vede chiaramente da queste ultime Instagram Stories di Belen mentre riprende suo marito intento ad allenarsi. La sua agilità, la sua forza è chiara a tutti. Pensate, ad un certo momento, Stefano riesce ad allenarsi anche con una sola mano. Insomma, delle cose davvero pazzesche potremmo dire. Se non fosse che, subito dopo, l’argentina ha mostrato una rivelazione davvero ‘imbarazzante’:

Ebbene si. L’agilità di Stefano era anche determinata dal fatto che, in quel preciso momento, si trovasse sul letto. Certo, questo non va affatto ad intaccare l’atleticità del ballerino. Perché, lo sappiamo, il ballerino è davvero uno sportivo con la ‘s’ maiuscola. Tuttavia, ciò che che è importante sottolineare è la serenità che c’è tra loro due.