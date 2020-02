In quest’ultima foto su Instagram, Elisabetta Gregoraci si lascia immortalare con indosso un fantastico vestito aderente: quel dettaglio non sfugge.

Non perde mai occasione di poter lasciare senza parole i suoi sostenitori, Elisabetta Gregoraci. Nonostante abbia compiuto da pochissimi giorni quaranta anni, la conduttrice calabrese vanta di un fascino più unico che raro. Non ne abbiamo avuto testimonianza soltanto nelle sue numerose apparizione televisive di successo, ma ne abbiamo anche la conferma sul suo canale social ufficiale. Su Instagram, come raccontato in diversi nostri articoli, l’ex moglie di Flavio Briatore è solita condividere degli scatti davvero favolosi. Che, com’è giusto che sia, non fanno altro che mettere ancora di più in evidenza la sua innata bellezza. Anche quest’ultimo, condiviso qualche ora fa, mira allo stesso obiettivo. Si lascia immortalare con indosso un vestito super aderente, la bellissima Elisabetta. Per questo motivo gli occhi vanno a finire proprio sul quel dettaglio. Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Elisabetta Gregoraci, vestito aderente: quel dettaglio non sfugge

Uno scatto fotografico davvero da urlo, quello condiviso qualche ora fa dalla bellissima Elisabetta Gregoraci. Certo, ne siamo abituati. Perché, come raccontato precedentemente, la conduttrice calabrese è solita condividere delle foto social più che fantastiche. Eppure, in questa di qualche ora fa, Elisabetta si è letteralmente superata. Si lascia immortalare da suo figlio Nathan Falco con un fantastico vestito super aderente. È proprio per questo motivo che quel particolare dettaglio non può assolutamente passare inosservato. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme:

Notate nulla di ‘strano’? Beh, Elisabetta è davvero stratosferica. Per cui più della sua bellezza non c’è nulla di ‘fuori dal normale’. Eppure, c’è chi, però, non può fare a meno di notare una cosa. E non perde occasione di renderlo noto a tutti. Ecco il commento in questione:

‘Eli hai un fisico più che perfetto e un lato b da urlo’, questo recita il commento in questione. Ed è proprio questo che, come dicevamo precedentemente, non può assolutamente passare inosservato. In effetti, anche in questo scatto fotografico, Elisabetta è davvero fantastica. E non si può fare a meno che notarlo.

La polemica con Nicola Savino

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo, Elisabetta Gregoraci è stata al centro dell’attenzione. Tramite un post Instagram condiviso sul suo canale social, l’ex moglie di Flavio Briatore aveva fatto chiaramente intendere di essere stata esclusa da ‘L’Altro Festival’ a causa di Nicola Savino. Certo, immediata è stata la risposta del conduttore de Le Iene, ma come saranno andato realmente le cose tra di loro?