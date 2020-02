Emily Ratajkowski ‘esplosiva’: scollatura in primo piano, Instagram si fa ‘bollente’ con l’ultima foto pubblicata sul suo profilo ufficiale.

Basta poco a Emily Ratajkowski per fare impazzire i suoi followers. La bellissima modella statunitense è senza dubbio una delle donne più amate e apprezzate del momento. Merito della sua straordinaria bellezza, che è possibile ammirare dando un’occhiata al suo profilo ufficiale di Instagram. Un profilo seguito da ben 25,4 milioni di fan. Un numero da capogiro, come da capogiro è l’ultimo scatto pubblicato dalla Ratajkowski proprio sul suo profilo di Instagram. La modella indossa un costume e, in primissimo piano, c’è la sua notevole scollatura. Il post ha letteralmente mandato in tilt i suoi numerosissimi followers, provenienti da ogni angolo del mondo! Diamo un’occhiata allo scatto che ha infiammato il web.

Emily Ratajkowski ‘esplosiva’ in bikini: la scollatura in primo piano fa impazzire tutti

Una Emily Ratajkowski da urlo, quella apparsa nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram. La super modella ha fatto impazzire i suoi numerosi followers, che giorno dopo giorno inondano le sue foto di likes e commenti. Ed è proprio quello che è accaduto con l’ultimo scatto di Emily. Uno scatto in cui la Ratajkowski indossa un bikini che lascia poco spazio all’immaginazione. La scollatura notevole della modella è in primo piano nella foto…Instagram si fa ‘bollente’. Siete curiosi di vedere il post che ha infiammato il web? Ve lo mostriamo subito:

Eh si, ve lo avevamo detto! Emily Ratajkowski ha letteralmente fatto impazzire i fan con il suo ultimo scatto. Il costume che indossa, di un brand di cui è testimonial, non copre proprio ‘tutto’. E gli occhi dei fan non possono che cadere sulla scollatura della modella. Che si conferma una delle donne più amate del momento. E voi, cosa aspettate a seguire la meravigliosa Emily Ratajkowski su Instagram? Non ve ne pentirete!