Francesca Ferragni, sorella di Chiara, infiamma Instagram: il costume che indossa è super scollato e si vede qualcosa di ‘troppo’, fan in delirio per lo scatto ‘bollente’.

Lei è l’unica delle sorelle Ferragni a non aver voluto intraprendere una strada nel mondo della moda e del lavoro sul web, perché al contrario ha scelto di seguire le orme del papà, diventando una brillante dentista. Stiamo parlando di Francesca Ferragni, sorella di mezzo della famiglia, che nella vita è decisamente meno presente sui social rispetto a Chiara e Valentina, ma come loro è molto seguita e ‘cliccata’. Occhi chiari e lineamenti delicati proprio come quelli delle sue sorelle, Francesca è davvero bellissima e ha un’eleganza innata, che fa impazzire i suoi ammiratori. Il suo profilo Instagram, che conta oltre 900mila followers, riporta tanto della sua vita quotidiana, dalle foto con il fidanzato a quelle sul lavoro o con i suoi familiari, ai quali è davvero legatissima. In questi giorni Francesca è in montagna con tutta la famiglia, come annunciato anche da Chiara qualche giorno fa, e sta vivendo un po’ di meritato relax. Poco fa ha infiammato Instagram con uno scatto in costume davvero super, in cui mostra qualcosa di ‘troppo’: scopriamolo insieme!

Francesca Ferragni in costume: Instagram si infiamma per lo scatto ‘bollente’

Francesca Ferragni in questi giorni è a Chamonix insieme alle sue sorelle Chiara e Valentina con i rispettivi compagni, i suoi genitori e i genitori di Fedez. Tutta la famiglia al completo sta godendo delle meraviglie della montagna e di un po’ di sano e meritato relax lontano dalla frenesia della vita quotidiana. Poco fa Francesca ha infiammato Instagram con uno scatto in costume davvero super. La bella dentista è in una SPA e sta entrando in piscina. Il costume che indossa è un due pezzi giallo particolarmente scollato, che mette in evidenza le sue forme esplosive e mostra quasi ‘troppo’. Il costume è anche molto sgambato e incanta i followers di Francesca.

Inutile dire che lo scatto ha avuto grandissimo successo ed è stato subito invaso di like e commenti, tutti complimenti per la bellezza e il fisico mozzafiato di Francesca.