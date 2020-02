GF Vip, la sorpresa per Paola di Benedetto commuove tutti: le parole di Federico Rossi per lei, ecco cos’è successo in diretta.

La puntata del Grande Fratello Vip di questa sera sta regalando, come accade ogni settimana, grandi emozioni e tanti colpi di scena. La serata è cominciata davvero col botto, con Alfonso Signorini che ha mostrato a Pago e Serena l’intervista esclusiva che ha fatto ad Alessandro Graziani, ex tentatore della Enardu, nello studio di Uomini e Donne. La coppia, che sta appassionando il pubblico con la sua storia, non è stata più di tanto scalfita dalle immagini andate in onda, perché Pago conosceva già tutti i dettagli dell’incontro avvenuto tra Serena e Alessandro dopo Temptation Island Vip, per cui la cosa non lo ha toccato più di tanto. Puntata bella, invece, per Paola Di Benedetto, che ha ricevuto una sorpresa dal suo Federico Rossi: le parole del cantante ha commosso l’ex Madre Natura, ecco cos’è successo.

GF Vip, sorpresa per Paola Di Benedetto: le parole di Federico Rossi la commuovono

Paola Di Benedetto ha finalmente ricevuto la sorpresa del suo fidanzato Federico Rossi. Dopo settimane in cui ha sentito tanto la sua mancanza e ha sperato di ricevere una sua visita, è arrivato finalmente il momento tanto atteso. Nel giorno di San Valentino Federico ha voluto inviare un messaggio alla sua fidanzata. Paola è stata chiamata in una stanza della casa e le è stato riferito che il suo Fede è lontano dai social da qualche giorno perché si trova alle Maldive con una donna, che si è rivelata poi essere la mamma. Paola poi si è spostata in un’altra zona della casa, dove ha trovato ad aspettarla tantissimi palloncini a forma di cuore e ha visto un video inviatole da Fede, che ha scritto per lei una canzone romantica per San Valentino.

Paola si è commossa tanto nell’ascoltare le parole del suo fidanzato ed è rimasta davvero estasiata per la canzone che lui le ha scritto. L’avete sentita anche voi?