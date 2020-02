Grande Fratello Vip, eliminato e nominati della puntata del 14 Febbraio

Grande Fratello Vip, chi sono stati i nominati della puntata di venerdì 14 Febbraio? Ecco tutti i dettagli e il nome dell’eliminato.

L’undicesima puntata del Grande Fratello Vip è stata davvero ‘esplosiva’. Alfonso Signorini lo aveva detto nell’anteprima della diretta. Ed, in effetti, così è stato. Anche durante l’appuntamento del 14 Febbraio, infatti, gli argomenti e i colpi di scena sono stati davvero tantissimi. A partire, quindi, dallo scontro tra Serena Enardu e Wanda Nara, la lite tra Pago e Licia Nunez ed, infine, tutta la verità dell’ex tronista di Uomini e Donne su Alessandro Graziani. Insomma, una puntata davvero molto ricca di argomenti più che interessanti. Ma non solo. Perché, come ormai consueto, si è posta attenzione anche sull’eliminato e i nominati della settimana. Chi sono? Scopriamolo nel minimo dettaglio.

Grande Fratello Vip, eliminato e nominati di venerdì 14 Febbraio

Come dicevamo precedentemente quindi, è stata un’undicesima puntata del Grande Fratello Vip davvero imperdibile. Si è posta attenzione, come al solito, a tutti gli argomenti che, durante la settimana, hanno tenuto banco e non solo. Come una vera e propria abitudine, sono state fatte delle nuove nominations. In prossimità della parte finale del reality, anche ieri sera, ciascun concorrente ha espresso un nome del concorrente che non vorrebbe avere più all’interno della casa. Ecco, ma chi sono? Anzi, prima di ‘addentrarci’ in questo discorso, chi è stato l’eliminato? Sapevamo che al ballottaggio vi erano Serena Enardu e Licia Nunez. Chi delle due, però, è stata costretta ad abbandonare il gioco? La bellissima e giovanissima fidanzata di Pago ha lasciato la casa. Ma il suo abbandono è stato davvero per pochissimo tempo. Perché, sulla passerella, Serena ha scoperto di non essere stata affatto eliminata dal gioco, ma di poter rientrare nella casa.

Quindi, assodato che Serena sia entrata in casa perché a questo giro la nomination non era da eliminazione, chi sono stati i nominati del 14 Febbraio? L’ex tronista, reduce dal ballottaggio scorso è costretta ad essere la prima a rischio eliminazione, e Fabio Testi. Chi dovrà abbandonare il gioco lunedì 17 Febbraio?

Per ulteriori news sul Grande Fratello Vip –> clicca qui