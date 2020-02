In una sua recente Instagram Stories, Karina Cascella si lascia immortalare completamente senza vestiti dopo un massaggio: la mano non copre tutto.

È stato un sabato mattina completamente dedicato a se stessa per Karina Cascella. Dopo una tormentata ed impegnativa settimana lavorativa, per la giovanissima opinionista di Barbara D’Urso è iniziato un weekend davvero di fuoco. Questo, perlomeno, è quello che si evince dalle sue ultime Instagram Stories condivise sul suo canale social ufficiale. Qualche ora fa, infatti, l’ex opinionista di Uomini e Donne si è riprese mentre si sottoponeva ad una seduta di massaggio super rilassante per tutto il corpo. Ma non è finita. Perché, terminato il relax, la napoletana si è mostrata ai suoi followers completamente senza vestiti. Certo, nulla di scandaloso. Anche perché, proprio per evitare spiacevoli inconvenienti, la Cascella decide di coprirsi con il suo braccio. Ma siete curiosi di vederla in tutta la sua bellezza? Ecco tutti i dettagli.

Karina Cascella senza vestiti dopo il massaggio: Instagram si fa ‘rovente’

È solita condividere delle foto davvero squisite, Karina Cascella. Come raccontato in diversi nostri articoli, l’ex opinionista di Uomini e Donne è, spesso e volentieri, protagonista di incantevoli scatti fotografici. Che, in un batter baleno, riescono a conquistare l’interesse dei suoi followers. Vanta di una bellezza davvero incredibile, la Cascella. Ed è per questo motivo che ciascuno scatto non può assolutamente passare inosservato. Anche l’ultimo, come dicevamo precedentemente, avrà sortito lo stesso effetto, ne siamo certi. Pochissime ore fa, Karina è stata la protagonista di un incredibile scatto fotografico.Ha appena terminato una seduta di massaggio per tutto il corpo, quando la giovane napoletana si lascia immortalare completamente senza vestiti. Sia chiaro, come dicevamo precedentemente, non c’è assolutamente nulla di ‘scandaloso’. Sapete perché? Diamoci uno sguardo più da vicino:

Da come si può chiaramente vedere, Karina si immortala senza maglia, è vero, eppure non c’è assolutamente nulla di ‘compromettente’. Perché, da come mostrato, l’opinionista di Uomini e Donne preferisce coprire il suo Lato A con la sua mano. Certo, la situazione di ‘vedo non vedo’ è davvero da urlo. È proprio per questo motivo che, senza alcun dubbio, Instagram sarà diventato ‘rovente’.