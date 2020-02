L'amica Geniale, anticipazione 17 febbraio: seconda puntata

L’amica Geniale, anticipazione di lunedì 17 febbraio in onda dalle 21.25 su Rai 1: trama e curiosità sulla seconda puntata della seconda serie

Lo scorso lunedì è andata in onda la prima puntata della seconda serie de L’Amica Geniale, frutto della penna di Elena Ferrante. La prima stagione aveva riscosso un enorme successo, e si presagiva una seconda serie non da meno. Le vicende delle due amiche Lila e Lenù continuano ad intrigare e appassionare il pubblico, che sta seguendo con piacere le nuove puntate. Ormai adulte, le due amiche si trovano ad affrontare un mutamento nel loro rapporto d’amicizia, che fino ad ora era stato inseparabile, quasi simbiotico. Le differenze sociali e di esperienze tra le due ragazze, col passare del tempo fa affievolire i primi screzi e le incomprensioni. Scopriamo insieme le anticipazioni di questa nuova avvincente puntata.

L’Amica Geniale – Storia del nuovo cognome: anticipazione 17 febbraio

In questa seconda puntata de L’Amica Geniale vedremo Lila che perderà il bambino di suo marito Stefano, concepito dopo la violenza subita. In seguito alla perdita del figlio, la donna si concederà un viaggio sull’isola d’Ischia insieme all’amica di sempre Elena Greco, Lenù. Durante la permanenza sull’Isola, il rapporto delle due ragazze sarà messo a dura prova da Nino Serratore, figlio del poeta Donato, l’uomo proprio come il padre nasconde un’anima oscura. Lenù è perdutamente innamorata dell’uomo sin dalla tenera età, ma nonostante questo Lila non ritiene che i sentimenti dell’amica siano così autentici come vuole far credere e inizia così una relazione clandestina col figlio del poeta. Ma queste non sono le uniche novità perché dopo le violenze ricevute dal marito Stefano Carracci, Lila deciderà di intraprendere una carriera nell’attività di famiglia, impressionando sempre più la famiglia Solara, e in particolare Michele che nonostante la sua relazione con Gigliola inizierà a provare una forte ossessione nei confronti la donna. L’interesse dell’uomo non sarà ovviamente ricambiata. Nel frattempo gli affari tra Stefano, il marito di Lila, e la famiglia Solara proseguono con non pochi rancori e liti, che la donna saprà appianare.

Altra situazione decisamente interessante sarà il matrimonio tra Rino Cerullo e Pinuccia Carracci, organizzato in tutta fretta poiché la donna è rimasta incinta. Successivamente il matrimonio Lila, Lenù e Pinuccia si recheranno in villeggiatura ad Ischia dove il rapporto tra le due storiche amiche inizierà ad incrinarsi, ma non solo! Anche Pinuccia nonostante abbia sposato Rino e sia incinta resterà particolarmente affascinata da Bruno l’amico di Nino Serratore.