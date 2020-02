Maria De Filippi parla della sua paura più grande, un retroscena di cui non tutti sapevano: “Sì, ho paura. Non sono rock, altroché. Sono banalissima”

Maria De Filippi è un personaggio molto amato dal pubblico italiano. Una delle conduttrici televisive più stimate, si può dire tranquillamente. I suoi programmi sono seguitissimi, da Uomini e Donne a C’è posta per te, passando per Amici. Una donna dal carattere forte, almeno questo è ciò che ci mostra quando la vediamo in televisione. Sì, perché poi – come lei stessa ammette – ha tante paure. Nell’intervista rilasciata a Fabio Fazio a Che tempo che fa di recente, racconta quella che è una delle sue paure più grandi. “Sembri così impostata”, esordisce Fabio Fazio, e lei: “E’ finto, è tutto finto, assolutamente”.

Maria De Filippi confessa quella che è la sua paura più grande

La conduttrice di Canale 5 arriva negli studi Rai perché concede un’intervista a Fabio Fazio, altro stimatissimo personaggio della televisione italiana. Diventa tutto subito molto colloquiale. Fabio Fazio la ringrazia di essere lì in studio da lui perché sa di averla in qualche modo ‘costretta’ a prendere l’aereo. Ecco che si giunge subito a parlare della sua paura più grande: l’aereo. “So che per te è una cosa complicatissima vincere la paura dell’aereo”, esordisce Fabio Fazio. Maria De Filippi risponde: “Sì, ho paura. Una volta non l’avevo. Non ho neanche fatto un volo brutto. Tutt’ad un tratto ho cominciato ad avere paura degli spostamenti. Io ho duemila paure, da piccola per esempio avevo paura del buio”. Così, Fazio ammette: “Anch’io, avevo il funghetto”.

Insomma, la conduttrice di C’è Posta per te si mostra nel suo lato più intimo, confessando quelle che sono le paure. In questo modo, lascia intravedere ciò che c’è dietro il personaggio che ammiriamo ogni giorno in tv. Dietro l’immagine solida, impostata, di Maria De Filippi ci sono alcune fragilità. Come per tutti gli esseri umani. E’ una donna come tutte le altre e tiene a farlo sapere.