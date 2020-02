NCIS, anticipazioni 17esima stagione: cast, trama e ritorni inaspettati

NCIS, anticipazioni 17esima stagione in onda da stasera alle 21.05 su Rai 2: scopriamo insime il cast, la trama e quali saranno i ritorni inaspettati

NCIS è tra le serie tv più longeve e di successo della televisione Americana e Italiana. Le vicende della squadra speciale del dipartimento della Marina Militare Statunitense tengono banco ormai da 17 stagione. Il primo episodio della serie è andato in onda il 23 settembre del 2003, tenendo incollati al piccolo schermo milioni e milioni di telespettatori. Un sondaggio della Harris Interactive indicò la serie tv creata da Donald P. Bellisario come “show televisivo preferito di tutti i tempi”, oltre alle numerosissime nomination che nel corso degli anni ha collezionato. La nuova stagione in onda da stasera su Rai 2 a partire dalle 21.05 si prospetta ricca di colpi di scena, soprattutto per il ritorno di uno dei personaggio più amati della serie, che ha abbandonato il suo ruolo nell’undicesima stagione. Esatto, stiamo parlando di Ziva David!

NCIS, anticipazioni 17esima stagione: cast, trama e il ritorno di Ziva

La sedicesima stagione si era conclusa con la scoperta di Bishop sulla sopravvivenza di Ziva all’attentato che l’aveva vista protagonista e che aveva costretto anche l’uscita di scena di Dinozzo nella 13esima stagione. Un colpo di scena che i fan hanno apprezzato moltissimo, visto il successo del personaggio, ma se nel finale di stagione la figura di Ziva era ancora in dubbio, nella 17esima stagione la rivedremo ancora all’opera nelle prime due puntate.

Episodio 1 – FUORI DAL BUIO: Ziva torna in città per chiedere l’aiuto di Gibbs. Il coinvolgimento di Gibbs negli affari personali della sua ex pupilla li costringerà ad una fuga, necessaria per salvarsi. Nel frattempo cercheranno di localizzare Sahar per fermarlo. Il ritorno di Ziva incrinerà il rapporto d’amicizia tra McGee, Torres e Bishop, che ha deciso di tenerli all’oscuro della scoperta.

Episodio 2 – ALLA LUCE: Alcuni membri del Congresso vengono presi di mira, conducendo Gibbs e Ziva ad una svolta nelle indagini. Sahar nel frattempo mette in atto la terza fase del suo piano, ovvero, uccidere tutti i suoi uomini e poi suicidarsi. Ziva rivela a Gibbs di essersi sentita abbandonata da lui, dopo l’annuncio della sua finta morte.

CAST: