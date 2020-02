Chi è Chiara Carcano, la postina bellissima di C’è Posta Per Te

C’è Posta Per Te, Chiara Carcano, cosa sapere sulla postina più sensuale e amata dal pubblico del programma di Maria De Filippi.

Torna questa sera, sabato 15 febbraio, l’appuntamento con C’è Posta Per Te. Il programma di punta del sabato sera di Mediaset. Oltre agli ospiti famosi e alle storie di persone comuni che appassionano i telespettatori, gli altri protagonisti del programma sono i postini che consegnano a casa le buste con l’invito in trasmissione. Tra di loro, Chiara Carcano, è una delle ultime entrate nel team e ha fatto subito breccia nel cuore dei telespettatori.

Chi è Chiara, la postina di Maria De Filippi e dove l’abbiamo già vista

Chiara non è nuova alla televisione. Prima di ricoprire il ruolo di postina da Maria De Filippi, Chiara ha partecipato anche al programma Donnavventura. Classe 1993 sappiamo che è nata a Seregno, in provincia di Monza Brianza. Studiosa già da piccola e appassionata di sport (ha praticato pallavolo per molti anni) ha studiato alla New York Film Academy seguendo un corso di giornalismo televisivo. Subito dopo è stata invitata a lavorare nel backstage del programma di Chiambretti, Grand Hotel. Da quel momento le porte della TV le si sono spalancate davanti agli occhi. Nel 2016 ha partecipato a Donnavventura e l’anno dopo è stata assunta dalla produzione come capo progetto. L’abbiamo poi vista anche nel backstage del Wind Music Festival dove intervistava gli artisti dietro le quinte. Oggi è una delle postine di Maria De Filippi.

Chiara Carcano è fidanzata?

Della sua vita privata sappiamo abbastanza. Chiara ha dei profili social dove è seguitissima e pubblica foto anche piuttosto particolari. Sappiamo inoltre che Chiara è single e sta cercando la persona giusta di cui innamorarsi.

Pare che a lei siano stati attribuiti moltissimi flirt con diversi personaggi dello spettacolo, ma sono stati anche tutti smentiti. Per ora nella vita di Chiara c’è solo la sua carriera televisiva.