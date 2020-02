Una Storia da Cantare: ospiti, protagonisti e cosa sapere sulle puntate

Una storia da cantare, ospiti e protagonisti della prima puntata. Chi ci sarà nei prossimi appuntamenti e chi sono i conduttori.

Questa sera, sabato 15 febbraio, va in onda un programma tutto nuovo in tre serate che andrà a celebrare i grandi della musica italiana “Una Storia Da Cantare”. Alla conduzione Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero che accompagneranno i telespettatori a scoprire sei cantautori che hanno fatto la storia della musica italiana partecipando al Festival di Sanremo in passato. Anni diversi, diverse storie, ma la musica nel sangue.

Come funziona e di cosa tratta Una Storia da Cantare

Lo scorso autunno una prima versione del programma era andata in onda ottenendo un grande successo. Così torna per un nuovo appuntamento Una Storia da Cantare direttamente dall’Auditorium RAI di Napoli. I protagonisti della prima puntata sono Adriano Celentano, Domenico Modugno, Vasco Rossi, Ivano Fossati, Luigi Tenco e Sergio Endrigo. Loro hanno partecipato al Festival di Sanremo in anni diversi, ma la loro storia riporterà l’attenzione sulla kermesse dedicata alla musica italiana. Non possiamo infatti dimenticare Vita Spericolata di Vasco, oppure Adriano Celentano che canta 24mila baci. Ripercorreremo la storia di Modugno che a Sanremo portò Nel Blu Dipinto di Blu e Dio come Ti amo. Ci tufferemo tra le braccia di Sergio Endrigo che cantò Canzone Per Te e Lontano dagli occhi. Arrivando poi a chi Sanremo lo ha vissuto come autore con brani scritti per Mia Martini e Fiorella Mannoia. Celebrato sarà poi anche Luigi Tenco che nel 1967 andò al Festival di Sanremo con la canzone Ciao Amore Ciao, ma si tolse la vita proprio durante la gara.

Ospiti Una Storia da Cantare prima puntata

Chi saranno gli ospiti sul palco insieme a Enrico e Bianca nella prima puntata di sabato 15 febbraio 2020? Dalle anticipazioni sappiamo che ad omaggiare i grandi cantanti della musica italiana troveremo: Ermal Meta, Beppe Fiorello, Elio, Irene Grandi, Bugo, Leo Gassman, Serena Rossi, Paola Turci, Stefano Fresi, Fabrizio Moro, Patty Pravo, Renzo Arbore, Sergio Cammariere, Noemi, Giuliano Palma, Giusy Buscemi, Maldestro, i Decibel e Funk Off.

I protagonisti delle prossime puntate

La prima puntata vedrà l’attenzione incentrata su Adriano Celentano, Domenico Modugno, Vasco Rossi, Ivano Fossati, Luigi Tenco e Sergio Endrigo. Sabato 22 febbraio invece ci sarà spazio per Mina mentre, sabato 29 l’attenzione sarà tutta per Enzo Jannacci, Rino Gaetano e Pino Daniele.