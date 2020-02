Clamorosa novità in arrivo per Striscia la Notizia, accanto a Gerry Scotti non ci sarà più Michelle Hunziker, ma proprio lei: la rivelazione.

È in arrivo una vera e propria ‘rivoluzione’ a Striscia la Notizia. Per circa una settimana, infatti, dietro al famoso bancone del tg satirico di Antonio Ricci ci sarà un personaggio televisivo molto amato. Ebbene si. Dal 2 al 7 Marzo, accanto a Gerry Scotti non ci sarà Michelle Hunziker, bensì un’altra donna dello spettacolo che, soprattutto, in questi ultimi mesi si è lasciata apprezzare, amare e conoscere dal pubblico italiano. Ultimamente, infatti, ha partecipato alla prima edizione di Amici Celebrities. E, in quest’occasione, la conduttrice in questione ha saputo ampiamente mostrare le sue doti da ballerina, oltre che da imitatrice. Di chi parliamo? Vi sveliamo ogni minima cosa.

Striscia la Notizia, accanto a Gerry Scotti ci sarà proprio lei: di chi parliamo

È quasi terminata l’esperienza di Ficarra e Picone a Striscia la Notizia. Come consueto, in previsione della parte finale della stagione televisiva, il pubblico del tg satirico di Antonio Ricci assisterà ad un nuova cambio di conduttori. Dal 2 Marzo, infatti, ci sarà Gerry Scotti. Ma, per circa una settimana, non sarà accompagnato da Michelle Hunziker, bensì da un’altra donna dello spettacolo molto amata. A dare la notizia è stata il programma stesso. Che, sul suo canale social ufficiale, ha pubblicato una breve intervista alla nuova colonna portante del programma. Ma di chi parliamo? Chi prenderà il posto delle bella svizzera dal 2 al 7 Marzo? Ecco tutti i dettagli:

Ebbene si. Sarà proprio Francesca Manzini ad affiancare, per circa una settimana, Gerry Scotti a Striscia la Notizia. La giovane romana, attualmente, è una conduttrice radiofonica. Anche se, nei mesi scorsi, si è fatta apprezzare e conoscere nel talent di Maria De Filippi ‘Amici Celebrities’. Francesca è una vera e propria forza della natura. E, senza alcun dubbio, la sua presenza a Striscia non passerà affatto inosservata. Lo pensate anche voi?