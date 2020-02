Sanremo 2020, la lite tra Bugo e Morgan durante il Festival era programmata? A fare la clamorosa rivelazione è Jonathan Kashanian a Tv Talk: i dettagli.

Il Festival di Sanremo è terminato, ormai, da una settimana. Eppure, alcuni dei suoi protagonisti fanno tanto parlare di sé. A chi ci riferiamo? Semplice: a Bugo e Morgan. Come ben ricorderete, la coppia aveva partecipato alla settantesima edizione del Festival con la canzone ‘Sincero’, ma nel corso della semifinale sono stati squalificati. Proprio in questa occasione, il cantautore aveva deciso di abbandonare sul palco Marco Castoldi dal momento che aveva iniziato a cantare una canzone completamente diversa dallo loro e che, soprattutto, sembrava essere una vera invettiva nei suoi confronti. Da quel momento, è successo davvero di tutto. Bugo ha cercato di far emergere la sua verità. Così come Morgan. Tuttavia, qualche ora fa, è stata fatta una clamorosa rivelazione a Tv Talk. Stando alle parole di Jonathan Kashanian nel corso del programma, sembrerebbe che la loro lite sia stata programmata? Perché? Scopriamo tutti i dettagli.

Bugo e Morgan, la lite a Sanremo era programma? La rivelazione di Jonathan

La settantesima edizione del Festival di Sanremo è stata davvero indimenticabile. Non soltanto per la bravura dimostrata da Amadeus, ma anche per i diversi colpi di scena avvenuti in diretta televisiva. Uno fra tanti, come dicevamo precedentemente, l’abbandono inaspettato del palco dell’Ariston da parte di Bugo. Ecco. Stando ad una clamorosa rivelazione fatta da Jonathan Kashanian nel corso della puntata di Tv Talk di ieri, sabato 15 Febbraio, sembrerebbe che la lite tra le due voci del testo ‘Sincero’ sia stata tutta programmata. Perché? L’esperto di moda di Detto Fatto non ha fatto altro che riportare una dichiarazione che, durante la settimana del Festival, Morgan avrebbe fatto in diretta nel programma condotto da Bianca Guaccero.

In diretta televisiva a Tv Talk, Jonathan ha chiaramente detto che, durante un collegamento con Detto Fatto, Morgan avrebbe detto che, dopo la fine di Sanremo, era certo che lui e Bugo non sarebbero stati più amici? Ecco. Cosa significano queste parole? La lite al Festival, quindi, era programmata? Ovviamente, non sappiamo dirvi altro. Certo è che, senza alcun dubbio, se ne parlerà ancora nella puntata odierna di Domenica In.